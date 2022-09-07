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Программа лояльности Новикомбанка — лауреат премии журнала Ритейл-Финанс - РИА Новости, 07.09.2022
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Программа лояльности Новикомбанка — лауреат премии журнала Ритейл-Финанс
Программа лояльности Новикомбанка — лауреат премии журнала Ритейл-Финанс - РИА Новости, 07.09.2022
Программа лояльности Новикомбанка — лауреат премии журнала Ритейл-Финанс
Программа лояльности Новикомбанка вошла в ТОП-5 рейтинга журнала Ритейл-Финанс, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:29
2022-09-07T17:29
новикомбанк
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Программа лояльности Новикомбанка вошла в ТОП-5 рейтинга журнала Ритейл-Финанс, сообщает пресс-служба банка.В августовском рейтинге приняли участие 20 банков. Рейтинг лояльности охватывает программы крупнейших российских банков и публикуется журналом дважды в год. Цель рейтинга – предоставлять финансовому сообществу стороннюю профессиональную оценку внедренных программ лояльности для улучшения качества клиентского обслуживания. Рейтинг составляется на основе разработанной журналом методики оценки бонусных программ банков. При определении лучших маркетинговых предложений эксперты учитывают следующие критерии: размер начисляемых бонусов, количество партнерских программ, выбор товарных категорий, удобство управления программой и использования баллов, отзывы пользователей и пр.В августовском рейтинге впервые учитывался понижающий коэффициент за ухудшение условий программ лояльности."Предоставление клиентам максимально выгодных условий по бонусным программам – один из основных принципов розничной стратегии Новикомбанка. Наши программы лояльности позволяют клиентам значительно сэкономить на своих тратах. Мы учитываем потребности держателей карт Новикомбанка и стараемся сделать условия по нашим программам максимально выгодными для них. Иногда нужны годы чтобы завоевать лояльность клиентов, поэтому мы решили не ухудшать условия бонусных программ, чтобы сохранить лояльность наших клиентов", - отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
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новикомбанк, технологии, новости компаний - экономика
Новикомбанк, Технологии, Новости компаний - Экономика
17:29 07.09.2022
 

Программа лояльности Новикомбанка — лауреат премии журнала Ритейл-Финанс

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Программа лояльности Новикомбанка вошла в ТОП-5 рейтинга журнала Ритейл-Финанс, сообщает пресс-служба банка.
В августовском рейтинге приняли участие 20 банков. Рейтинг лояльности охватывает программы крупнейших российских банков и публикуется журналом дважды в год. Цель рейтинга – предоставлять финансовому сообществу стороннюю профессиональную оценку внедренных программ лояльности для улучшения качества клиентского обслуживания. Рейтинг составляется на основе разработанной журналом методики оценки бонусных программ банков. При определении лучших маркетинговых предложений эксперты учитывают следующие критерии: размер начисляемых бонусов, количество партнерских программ, выбор товарных категорий, удобство управления программой и использования баллов, отзывы пользователей и пр.
В августовском рейтинге впервые учитывался понижающий коэффициент за ухудшение условий программ лояльности.
"Предоставление клиентам максимально выгодных условий по бонусным программам – один из основных принципов розничной стратегии Новикомбанка. Наши программы лояльности позволяют клиентам значительно сэкономить на своих тратах. Мы учитываем потребности держателей карт Новикомбанка и стараемся сделать условия по нашим программам максимально выгодными для них. Иногда нужны годы чтобы завоевать лояльность клиентов, поэтому мы решили не ухудшать условия бонусных программ, чтобы сохранить лояльность наших клиентов", - отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
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НовикомбанкТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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