https://ria.ru/20220907/lada-1815004937.html

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск Lada Largus

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск Lada Largus - РИА Новости, 07.09.2022

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск Lada Largus

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в конце 2022 - начале 2023 года, завил на ВЭФ-2022 в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:44

2022-09-07T07:44

2022-09-07T07:44

экономика

авто

автоваз

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в конце 2022 - начале 2023 года, завил на ВЭФ-2022 в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.Производство Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле (партия 1 800 автомобилей)."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/sollers-1815000455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, авто, автоваз, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)