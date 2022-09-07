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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля - РИА Новости, 07.09.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля

Валюта РФ выросла в среду к доллару до 60,79 рубля и осталась стабильной к евро – около 60,41 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:18

2022-09-07T19:18

2022-09-07T19:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

курс доллара

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Валюта РФ выросла в среду к доллару до 60,79 рубля и осталась стабильной к евро – около 60,41 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 45 копеек, до 60,79 рубля, евро практически не изменился, закрывшись на уровне 60,41 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, московская биржа, курс доллара