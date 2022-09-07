https://ria.ru/20220907/kurs-1815250583.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля - РИА Новости, 07.09.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля
Валюта РФ выросла в среду к доллару до 60,79 рубля и осталась стабильной к евро – около 60,41 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:18
2022-09-07T19:18
2022-09-07T19:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
курс доллара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Валюта РФ выросла в среду к доллару до 60,79 рубля и осталась стабильной к евро – около 60,41 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 45 копеек, до 60,79 рубля, евро практически не изменился, закрывшись на уровне 60,41 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_339:683:2159:2048_1920x0_80_0_0_2e29b0373b3791f4afa57c4e50ef1987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Курс доллара
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 7 сентября упал до 60,79 рубля, евро — до 60,41