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Официальный курс доллара на четверг составил 61,18 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 61,18 рубля - РИА Новости, 07.09.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 61,18 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 32,7 копейки - до 61,1814 рубля, курс евро - на 5,29 копейки, до 60,5458 рубля,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:22
2022-09-07T16:22
2022-09-07T16:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 32,7 копейки - до 61,1814 рубля, курс евро - на 5,29 копейки, до 60,5458 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Курс рубля, Курс доллара
16:22 07.09.2022 (обновлено: 16:27 07.09.2022)
Официальный курс доллара на четверг составил 61,18 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 61,18 рубля, евро — 60,55 рубля