https://ria.ru/20220907/kurs-1815057607.html

Курс доллара опустился до 61,21 рубля

Курс доллара опустился до 61,21 рубля - РИА Новости, 07.09.2022

Курс доллара опустился до 61,21 рубля

Рубль в начале торгов среды символически укрепляется к доллару, при этом курс евро слабо растет и торгуется в районе 60,55 рубля, котировки юаня мало меняются,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:43

2022-09-07T10:43

2022-09-07T10:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рубль в начале торгов среды символически укрепляется к доллару, при этом курс евро слабо растет и торгуется в районе 60,55 рубля, котировки юаня мало меняются, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижается на 3 копейки, до 61,21 рубля, евро - повышается на 13 копеек, до 60,55 рубля. Курс юаня поднимается на 1,1 копейки, до 8,776 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, курс рубля, курс доллара