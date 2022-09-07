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Курс доллара опустился до 61,21 рубля
Курс доллара опустился до 61,21 рубля - РИА Новости, 07.09.2022
Курс доллара опустился до 61,21 рубля
Рубль в начале торгов среды символически укрепляется к доллару, при этом курс евро слабо растет и торгуется в районе 60,55 рубля, котировки юаня мало меняются,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:43
2022-09-07T10:43
2022-09-07T10:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рубль в начале торгов среды символически укрепляется к доллару, при этом курс евро слабо растет и торгуется в районе 60,55 рубля, котировки юаня мало меняются, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижается на 3 копейки, до 61,21 рубля, евро - повышается на 13 копеек, до 60,55 рубля. Курс юаня поднимается на 1,1 копейки, до 8,776 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс рубля, Курс доллара
10:43 07.09.2022 (обновлено: 10:49 07.09.2022)
Курс доллара опустился до 61,21 рубля
Курс доллара опустился до 61,21 рубля, курс евро вырос до 60,55 рубля