https://ria.ru/20220907/kultura-1815235751.html

Парламентарии Союзного Государства обсудили работу в области культуры

Парламентарии Союзного Государства обсудили работу в области культуры - РИА Новости, 07.09.2022

Парламентарии Союзного Государства обсудили работу в области культуры

Порядка 40 совместных программ в области культуры, науки и образования вынесла на обсуждение Комиссия Парламентского собрания Союзного государства, сообщил на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:18

2022-09-07T18:18

2022-09-07T18:18

союзное государство

россия

белоруссия

николай бурляев

виктор сорокин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Порядка 40 совместных программ в области культуры, науки и образования вынесла на обсуждение Комиссия Парламентского собрания Союзного государства, сообщил на втором заседании комиссии ее председатель Николай Бурляев."Культура всегда была в тени и до создания комиссии по культуре Союзного государства в реализации было всего 11 проектов. Сегодня, для начала, наша комиссия предлагает 40 проектов нацеленных на развитие науки, обогащение людей культурными ценностями и образованием", - сказал Бурляев.Так, одним из проектов стало создание совместного фильма о жизни Сергия Радонежского, который является связующим звеном между Россией и Белоруссией, создание молодежного хора, в который войдут 60 выпускников консерваторий из двух стран, а также проект по созданию трехминутных мини-фильмов о героях России и Белоруссии.Бурляев сообщил, что в планах комиссии также создание Союза творческих объединений России и Белоруссии, куда войдут представители всех творческих объединений двух стран, а также разработка Кодекса чести, регламентирующего духовные и морально-этические ценности.Участвовавшая в заседании член комиссии Парламентского собрания от Республики Беларусь Анна Старовойтова отметила важность синергии в совместных проектах Белоруссии и России, нацеленных на консолидацию и объединение интересов людей двух стран.Она отметила, что необходимо менять подходы к культуре, что станет целью проекта Союзного государства при создании Центра единения Славянских народов.По ее мнению, назрела необходимость включить вопросы Союзного Государства и темы патриотического и духовного воспитания в школьную программу.Специальный представитель МИД России по вопросам Союзного государства Виктор Сорокин, участвовавший в работе комиссии по видеосвязи, отметил, что Россия и Белоруссия вплотную подошли к формированию эффективного Союзного государства."Все наши взаимодействия и устремления по развитию интеграционных процессов будет очень сложно реализовать без углубления взаимодействия и сотрудничества в области культуры, образования, науки, а также духовной сферы. Взаимодействие в этих областях является основой, столпом для углубления взаимодействия Союзного государства",- сказал Сорокин.По его словам, за последние годы в Союзном государстве осуществлен прорыв в углублении интеграции во многих сферах."Прежде всего, это экономическое сближение - подписаны 28 союзных программ, направленных на создание единого экономического, транспортного, сельскохозяйственного, энергетического пространства. Сегодня выполнены более 50 процентов намеченных мероприятий по созданию общего экономического пространства и мы начали подготовку новых дорожных карт Союзных программ на 2023-2024 год",- отметил Сорокин.

https://ria.ru/20220902/proekty-1813966616.html

https://ria.ru/20220907/burlyaev-1815194361.html

https://ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807595233.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, николай бурляев, виктор сорокин