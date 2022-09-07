https://ria.ru/20220907/kultura-1815235751.html
Парламентарии Союзного Государства обсудили работу в области культуры
Парламентарии Союзного Государства обсудили работу в области культуры - РИА Новости, 07.09.2022
Парламентарии Союзного Государства обсудили работу в области культуры
Порядка 40 совместных программ в области культуры, науки и образования вынесла на обсуждение Комиссия Парламентского собрания Союзного государства, сообщил на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:18
2022-09-07T18:18
2022-09-07T18:18
союзное государство
россия
белоруссия
николай бурляев
виктор сорокин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Порядка 40 совместных программ в области культуры, науки и образования вынесла на обсуждение Комиссия Парламентского собрания Союзного государства, сообщил на втором заседании комиссии ее председатель Николай Бурляев."Культура всегда была в тени и до создания комиссии по культуре Союзного государства в реализации было всего 11 проектов. Сегодня, для начала, наша комиссия предлагает 40 проектов нацеленных на развитие науки, обогащение людей культурными ценностями и образованием", - сказал Бурляев.Так, одним из проектов стало создание совместного фильма о жизни Сергия Радонежского, который является связующим звеном между Россией и Белоруссией, создание молодежного хора, в который войдут 60 выпускников консерваторий из двух стран, а также проект по созданию трехминутных мини-фильмов о героях России и Белоруссии.Бурляев сообщил, что в планах комиссии также создание Союза творческих объединений России и Белоруссии, куда войдут представители всех творческих объединений двух стран, а также разработка Кодекса чести, регламентирующего духовные и морально-этические ценности.Участвовавшая в заседании член комиссии Парламентского собрания от Республики Беларусь Анна Старовойтова отметила важность синергии в совместных проектах Белоруссии и России, нацеленных на консолидацию и объединение интересов людей двух стран.Она отметила, что необходимо менять подходы к культуре, что станет целью проекта Союзного государства при создании Центра единения Славянских народов.По ее мнению, назрела необходимость включить вопросы Союзного Государства и темы патриотического и духовного воспитания в школьную программу.Специальный представитель МИД России по вопросам Союзного государства Виктор Сорокин, участвовавший в работе комиссии по видеосвязи, отметил, что Россия и Белоруссия вплотную подошли к формированию эффективного Союзного государства."Все наши взаимодействия и устремления по развитию интеграционных процессов будет очень сложно реализовать без углубления взаимодействия и сотрудничества в области культуры, образования, науки, а также духовной сферы. Взаимодействие в этих областях является основой, столпом для углубления взаимодействия Союзного государства",- сказал Сорокин.По его словам, за последние годы в Союзном государстве осуществлен прорыв в углублении интеграции во многих сферах."Прежде всего, это экономическое сближение - подписаны 28 союзных программ, направленных на создание единого экономического, транспортного, сельскохозяйственного, энергетического пространства. Сегодня выполнены более 50 процентов намеченных мероприятий по созданию общего экономического пространства и мы начали подготовку новых дорожных карт Союзных программ на 2023-2024 год",- отметил Сорокин.
https://ria.ru/20220902/proekty-1813966616.html
https://ria.ru/20220907/burlyaev-1815194361.html
https://ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807595233.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, николай бурляев, виктор сорокин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Николай Бурляев, Виктор Сорокин
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Порядка 40 совместных программ в области культуры, науки и образования вынесла на обсуждение Комиссия Парламентского собрания Союзного государства, сообщил на втором заседании комиссии ее председатель Николай Бурляев.
"Культура всегда была в тени и до создания комиссии по культуре Союзного государства в реализации было всего 11 проектов. Сегодня, для начала, наша комиссия предлагает 40 проектов нацеленных на развитие науки, обогащение людей культурными ценностями и образованием", - сказал Бурляев.
Так, одним из проектов стало создание совместного фильма о жизни Сергия Радонежского
, который является связующим звеном между Россией
и Белоруссией
, создание молодежного хора, в который войдут 60 выпускников консерваторий из двух стран, а также проект по созданию трехминутных мини-фильмов о героях России и Белоруссии.
Бурляев сообщил, что в планах комиссии также создание Союза творческих объединений России и Белоруссии, куда войдут представители всех творческих объединений двух стран, а также разработка Кодекса чести, регламентирующего духовные и морально-этические ценности.
"Мы сегодня находимся в режиме разработки проекта Кодекса чести деятелей культуры Союзного государства. Создать такой кодекс подвиг подобный американский Кодекс чести Хейса, созданный еще в 1932 году. Там строго регламентируется отношение к государству, семье, флагу, религии и противоположенному полу. Мы должны принять такой кодекс, это просто необходимо",- заявил председатель комиссии.
Участвовавшая в заседании член комиссии Парламентского собрания от Республики Беларусь Анна Старовойтова отметила важность синергии в совместных проектах Белоруссии и России, нацеленных на консолидацию и объединение интересов людей двух стран.
"Сегодня на заседании комиссии мы прочувствовали, что наша миссия проходит через человеческий потенциал, человеческую душу. Именно сегодня мы закладываем фундамент для развития наших взаимоотношений, мы должны противостоять ценностям навязанным Западом и защитить наш генетический код, созданный веками",- сказала Старовойтова.
Она отметила, что необходимо менять подходы к культуре, что станет целью проекта Союзного государства при создании Центра единения Славянских народов.
По ее мнению, назрела необходимость включить вопросы Союзного Государства и темы патриотического и духовного воспитания в школьную программу.
Специальный представитель МИД России по вопросам Союзного государства Виктор Сорокин
, участвовавший в работе комиссии по видеосвязи, отметил, что Россия и Белоруссия вплотную подошли к формированию эффективного Союзного государства.
"Все наши взаимодействия и устремления по развитию интеграционных процессов будет очень сложно реализовать без углубления взаимодействия и сотрудничества в области культуры, образования, науки, а также духовной сферы. Взаимодействие в этих областях является основой, столпом для углубления взаимодействия Союзного государства",- сказал Сорокин.
По его словам, за последние годы в Союзном государстве осуществлен прорыв в углублении интеграции во многих сферах.
"Прежде всего, это экономическое сближение - подписаны 28 союзных программ, направленных на создание единого экономического, транспортного, сельскохозяйственного, энергетического пространства. Сегодня выполнены более 50 процентов намеченных мероприятий по созданию общего экономического пространства и мы начали подготовку новых дорожных карт Союзных программ на 2023-2024 год",- отметил Сорокин.