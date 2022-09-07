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Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин
Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин
Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, потому что заботится лишь об интересах "золотого миллиарда", задвигая остальные, заявил президент... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:36
2022-09-07T09:36
2022-09-07T09:36
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владимир путин
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, потому что заботится лишь об интересах "золотого миллиарда", задвигая остальные, заявил президент России Владимир Путин."К такой ситуации привели безрассудные шаги США, Британии и Евросоюза, которые одержимы иллюзорными политическими идеями, а благополучие своих собственных граждан и уже тем более людей за пределами так называемого "золотого миллиарда" они задвигают вообще на задний план, что неминуемо заведет западные страны в тупик экономического и социального кризиса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.Также, по словам главы государства, такие действия западных стран "обернутся непредсказуемыми последствиями для всего мира".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин
Путин: Запад зайдет в тупик кризиса, потому что заботится лишь о "золотом миллиарде"