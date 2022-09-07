https://ria.ru/20220907/krizis-1815033192.html

Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин

Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин

Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, потому что заботится лишь об интересах "золотого миллиарда", задвигая остальные, заявил президент... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:36

2022-09-07T09:36

2022-09-07T09:36

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

владимир путин

экономика

россия

сша

евросоюз

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, потому что заботится лишь об интересах "золотого миллиарда", задвигая остальные, заявил президент России Владимир Путин."К такой ситуации привели безрассудные шаги США, Британии и Евросоюза, которые одержимы иллюзорными политическими идеями, а благополучие своих собственных граждан и уже тем более людей за пределами так называемого "золотого миллиарда" они задвигают вообще на задний план, что неминуемо заведет западные страны в тупик экономического и социального кризиса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.Также, по словам главы государства, такие действия западных стран "обернутся непредсказуемыми последствиями для всего мира".

https://ria.ru/20220907/inflyatsiya-1815032510.html

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, экономика, россия, сша, евросоюз