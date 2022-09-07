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Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин
Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин
Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, потому что заботится лишь об интересах "золотого миллиарда", задвигая остальные, заявил президент... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:36
2022-09-07T09:36
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владимир путин
экономика
россия
сша
евросоюз
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, потому что заботится лишь об интересах "золотого миллиарда", задвигая остальные, заявил президент России Владимир Путин."К такой ситуации привели безрассудные шаги США, Британии и Евросоюза, которые одержимы иллюзорными политическими идеями, а благополучие своих собственных граждан и уже тем более людей за пределами так называемого "золотого миллиарда" они задвигают вообще на задний план, что неминуемо заведет западные страны в тупик экономического и социального кризиса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.Также, по словам главы государства, такие действия западных стран "обернутся непредсказуемыми последствиями для всего мира".
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, экономика, россия, сша, евросоюз
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владимир Путин, Экономика, Россия, США, Евросоюз
09:36 07.09.2022
 
Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, заявил Путин

Путин: Запад зайдет в тупик кризиса, потому что заботится лишь о "золотом миллиарде"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, потому что заботится лишь об интересах "золотого миллиарда", задвигая остальные, заявил президент России Владимир Путин.
"К такой ситуации привели безрассудные шаги США, Британии и Евросоюза, которые одержимы иллюзорными политическими идеями, а благополучие своих собственных граждан и уже тем более людей за пределами так называемого "золотого миллиарда" они задвигают вообще на задний план, что неминуемо заведет западные страны в тупик экономического и социального кризиса", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
Также, по словам главы государства, такие действия западных стран "обернутся непредсказуемыми последствиями для всего мира".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:33
Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Владимир ПутинЭкономикаРоссияСШАЕвросоюз
 
 
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