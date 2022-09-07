https://ria.ru/20220907/koshka-1815051009.html

Житель Урала получил реальный срок за выброшенную из окна кошку

Житель Урала получил реальный срок за выброшенную из окна кошку - РИА Новости, 07.09.2022

Житель Урала получил реальный срок за выброшенную из окна кошку

Жителя города Березовского Свердловской области отправили в колонию строгого режима на один год восемь месяцев за то, что он выкинул кошку по кличке Муся с... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:26

2022-09-07T10:26

2022-09-07T10:26

происшествия

урал

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Жителя города Березовского Свердловской области отправили в колонию строгого режима на один год восемь месяцев за то, что он выкинул кошку по кличке Муся с пятого этажа, сообщает региональная прокуратура в среду.В июне прошлого года пьяный фигурант, находясь в квартире по улице Гагарина Березовского, вышел на балкон и хладнокровно выбросил из окна пятого этажа кошку Мусю. Животное, упав на асфальт, получило тяжелые увечья, однако выжило.Приговором городского суда в апреле этого года мужчине по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) назначили условный срок на год и восемь месяцев . Прокуратура, однако, с таким приговором не согласилась и обжаловала его как слишком мягкий."В апелляционном представлении государственный обвинитель указал, что приговор является необоснованным и подлежит изменению в связи с существенным нарушением требований уголовного закона, несправедливостью назначенного наказания", - добавили в пресс-службе. В частности, по мнению обвинения, суд не учел данные о личности осужденного – рецидивиста, выкинувшего кошку из окна спустя чуть более год после освобождения из колонии. На путь исправления мужчина так и не встал, доказывала сторона обвинения.Свердловский облсуд согласился с доводами прокуратуры и изменил приговор с условного на реальный - свердловчанин отправился в исправительную колонию строгого режима на тот же один год восемь месяцев. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210806/sobaka-1744710206.html

https://ria.ru/20220805/izbienie-1807617980.html

урал

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, урал, свердловская область