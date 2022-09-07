https://ria.ru/20220907/koronavirus-1815067832.html

В России за сутки госпитализировали 4086 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4086 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2022

В России за сутки госпитализировали 4086 человек с COVID-19

Почти 48 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 94 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:16

2022-09-07T11:16

2022-09-07T11:16

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти 48 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 94 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране госпитализированы 4086 человек, на 2,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 38 субъектах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в двух субъектах РФ."Выздоровели за сутки 52 611 человек, или на 13,6% больше в сравнении с 6 сентября 2022 годом. Выявлено 47 958 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 94 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220907/vyzovy-1815025455.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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