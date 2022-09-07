https://ria.ru/20220907/koronavirus-1815067832.html
В России за сутки госпитализировали 4086 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4086 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2022
В России за сутки госпитализировали 4086 человек с COVID-19
Почти 48 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 94 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:16
2022-09-07T11:16
2022-09-07T11:16
распространение коронавируса
общество
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россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти 48 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 94 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране госпитализированы 4086 человек, на 2,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 38 субъектах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в двух субъектах РФ."Выздоровели за сутки 52 611 человек, или на 13,6% больше в сравнении с 6 сентября 2022 годом. Выявлено 47 958 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 94 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220907/vyzovy-1815025455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 4086 человек с COVID-19
В России выявили 47 958 новых случаев заражения коронавирусом