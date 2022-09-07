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Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено - РИА Новости, 07.09.2022
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Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено
Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено - РИА Новости, 07.09.2022
Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено
Пока новых опасных вариантов коронавируса не выявлено, но о том, как вирус поведет себя дальше, определенно сказать никто не может, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:41
2022-09-07T08:41
здоровье - общество
россия
русский (остров)
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
анна попова
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пока новых опасных вариантов коронавируса не выявлено, но о том, как вирус поведет себя дальше, определенно сказать никто не может, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока каких-то новых опасных вариантов нет, но что вирус дальше себе "планирует" – никто не может сказать определенно. Например, первая находка ВА.4 в России была еще в феврале, а развитие эпидситуации с этим вариантом началось уже после апреля", - сказала Попова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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здоровье - общество, россия, русский (остров), владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, анна попова, восточный экономический форум — 2022 (вэф), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Русский (остров), Владивосток, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Анна Попова, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
08:41 07.09.2022
 
Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено

Глава Роспотребнадзора Попова: новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на ВЭФ-2022 во Владивостоке
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде медиагруппы Россия сегодня на ВЭФ-2022 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на ВЭФ-2022 во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пока новых опасных вариантов коронавируса не выявлено, но о том, как вирус поведет себя дальше, определенно сказать никто не может, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пока каких-то новых опасных вариантов нет, но что вирус дальше себе "планирует" – никто не может сказать определенно. Например, первая находка ВА.4 в России была еще в феврале, а развитие эпидситуации с этим вариантом началось уже после апреля", - сказала Попова.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:00Наука
Опасное смешение. Как возник "русский вариант" коронавируса
 
Здоровье - ОбществоРоссияРусский (остров)ВладивостокФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Анна ПоповаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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