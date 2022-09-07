https://ria.ru/20220907/koronavirus-1815015894.html
Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено
Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено - РИА Новости, 07.09.2022
Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено
Пока новых опасных вариантов коронавируса не выявлено, но о том, как вирус поведет себя дальше, определенно сказать никто не может, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:41
2022-09-07T08:41
2022-09-07T08:41
здоровье - общество
россия
русский (остров)
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
анна попова
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пока новых опасных вариантов коронавируса не выявлено, но о том, как вирус поведет себя дальше, определенно сказать никто не может, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока каких-то новых опасных вариантов нет, но что вирус дальше себе "планирует" – никто не может сказать определенно. Например, первая находка ВА.4 в России была еще в феврале, а развитие эпидситуации с этим вариантом началось уже после апреля", - сказала Попова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Здоровье - Общество, Россия, Русский (остров), Владивосток, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Анна Попова, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено
Глава Роспотребнадзора Попова: новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено