https://ria.ru/20220907/koronavirus-1815015894.html

Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено

Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено - РИА Новости, 07.09.2022

Попова заявила, что новых опасных вариантов коронавируса пока не выявлено

Пока новых опасных вариантов коронавируса не выявлено, но о том, как вирус поведет себя дальше, определенно сказать никто не может, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:41

2022-09-07T08:41

2022-09-07T08:41

здоровье - общество

россия

русский (остров)

владивосток

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

анна попова

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пока новых опасных вариантов коронавируса не выявлено, но о том, как вирус поведет себя дальше, определенно сказать никто не может, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока каких-то новых опасных вариантов нет, но что вирус дальше себе "планирует" – никто не может сказать определенно. Например, первая находка ВА.4 в России была еще в феврале, а развитие эпидситуации с этим вариантом началось уже после апреля", - сказала Попова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

россия

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, русский (остров), владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, анна попова, восточный экономический форум — 2022 (вэф), коронавирус в россии, коронавирус covid-19