https://ria.ru/20220907/koronavirus-1814991285.html

Попова: пока нет оснований предполагать, что коронавирус совсем исчезнет

Попова: пока нет оснований предполагать, что коронавирус совсем исчезнет - РИА Новости, 07.09.2022

Попова: пока нет оснований предполагать, что коронавирус совсем исчезнет

Оснований предполагать, что коронавирус исчезнет совсем, пока нет, он ищет себе место, меняя некоторые свои свойства, заявила в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:08

2022-09-07T03:08

2022-09-07T03:08

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

русский (остров)

владивосток

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Оснований предполагать, что коронавирус исчезнет совсем, пока нет, он ищет себе место, меняя некоторые свои свойства, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что каждые полгода появляется какой-то новый геновариант с новыми свойствами, которые по-иному воздействуют на человеческий организм – или тяжелее, или легче, то он менее заразный, то более заразный.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/pik-1814422814.html

русский (остров)

владивосток

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, анна попова, русский (остров), владивосток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022