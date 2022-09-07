Попова: пока нет оснований предполагать, что коронавирус совсем исчезнет
Глава Роспотребнадзора Попова: нет оснований предполагать, что коронавирус совсем исчезнет
© РИА Новости / Григорий СысоевРуководитель Роспотребнадзора главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Оснований предполагать, что коронавирус исчезнет совсем, пока нет, он ищет себе место, меняя некоторые свои свойства, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пока предполагать, что он совсем исчезнет, оснований нет. История эпидемиологии знает примеры, когда различные патогены приходили, "шумели" и потом уходили, а некоторые оставались. Поэтому коронавирус сейчас ищет себе место, место в сезоне, меняя некоторые свои свойства", - сказала Попова.
Она отметила, что каждые полгода появляется какой-то новый геновариант с новыми свойствами, которые по-иному воздействуют на человеческий организм – или тяжелее, или легче, то он менее заразный, то более заразный.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.