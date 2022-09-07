https://ria.ru/20220907/konsul-1815190287.html
Оскорбившая россиян консул Норвегии прекратила работу в МИД
Оскорбившая россиян консул Норвегии прекратила работу в МИД - РИА Новости, 07.09.2022
Оскорбившая россиян консул Норвегии прекратила работу в МИД
Консул королевства Норвегия в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в мурманском отеле, выкрикивая оскорбления в адрес россиян, прекратила... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:35
2022-09-07T16:35
2022-09-07T16:36
россия
норвегия
мурманск
элисабет эллингсен
руне ресаланд
в мире
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МУРМАНСК, 7 сен – РИА Новости. Консул королевства Норвегия в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в мурманском отеле, выкрикивая оскорбления в адрес россиян, прекратила работу в МИД Норвегии, сообщила представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства королевства Тува Богснес изданию Dagbladet."Дипломат подала в апреле 2022 года прошение о выходе на пенсию с конца августа. Как и планировалось, она вышла на пенсию с первого сентября", - пояснила сотрудница пресс-службы.В конце июля в интернете была опубликована видеозапись из одного из мурманских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.Четвертого августа в МИД России был вызван посол королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула и сообщено о том, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что власти области сделают все, чтобы Эллингсен больше в России не появлялась. МИД Норвегии выразил сожаление в связи с инцидентом с Эллингсен.
https://ria.ru/20220801/norvegiya-1806495129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвегия, мурманск, элисабет эллингсен, руне ресаланд, в мире
Россия, Норвегия, Мурманск, Элисабет Эллингсен, Руне Ресаланд, В мире
16:35 07.09.2022 (обновлено: 16:36 07.09.2022)
Оскорбившая россиян консул Норвегии прекратила работу в МИД
Консул Норвегии в Мурманске Эллингсен, оскорбившая россиян, прекратила работу в МИД
МУРМАНСК, 7 сен – РИА Новости. Консул королевства Норвегия в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в мурманском отеле, выкрикивая оскорбления в адрес россиян, прекратила работу в МИД Норвегии, сообщила представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства королевства Тува Богснес изданию Dagbladet.
"Дипломат подала в апреле 2022 года прошение о выходе на пенсию с конца августа. Как и планировалось, она вышла на пенсию с первого сентября", - пояснила сотрудница пресс-службы.
В конце июля в интернете была опубликована видеозапись из одного из мурманских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.
Четвертого августа в МИД России
был вызван посол королевства Норвегия Руне Ресаланд
, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула и сообщено о том, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно. Губернатор Мурманской области
Андрей Чибис заявил, что власти области сделают все, чтобы Эллингсен больше в России не появлялась. МИД Норвегии выразил сожаление в связи с инцидентом с Эллингсен.