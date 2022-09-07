https://ria.ru/20220907/konsul-1815190287.html

Оскорбившая россиян консул Норвегии прекратила работу в МИД

Оскорбившая россиян консул Норвегии прекратила работу в МИД - РИА Новости, 07.09.2022

Оскорбившая россиян консул Норвегии прекратила работу в МИД

Консул королевства Норвегия в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в мурманском отеле, выкрикивая оскорбления в адрес россиян, прекратила... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:35

2022-09-07T16:35

2022-09-07T16:36

россия

норвегия

мурманск

элисабет эллингсен

руне ресаланд

в мире

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МУРМАНСК, 7 сен – РИА Новости. Консул королевства Норвегия в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в мурманском отеле, выкрикивая оскорбления в адрес россиян, прекратила работу в МИД Норвегии, сообщила представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства королевства Тува Богснес изданию Dagbladet."Дипломат подала в апреле 2022 года прошение о выходе на пенсию с конца августа. Как и планировалось, она вышла на пенсию с первого сентября", - пояснила сотрудница пресс-службы.В конце июля в интернете была опубликована видеозапись из одного из мурманских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.Четвертого августа в МИД России был вызван посол королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула и сообщено о том, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что власти области сделают все, чтобы Эллингсен больше в России не появлялась. МИД Норвегии выразил сожаление в связи с инцидентом с Эллингсен.

https://ria.ru/20220801/norvegiya-1806495129.html

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мурманск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, норвегия, мурманск, элисабет эллингсен, руне ресаланд, в мире