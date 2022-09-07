https://ria.ru/20220907/kompleks-1814996977.html

Лихачев рассказал об идее атомного "комплекса будущего" на Дальнем Востоке

Лихачев рассказал об идее атомного "комплекса будущего" на Дальнем Востоке - РИА Новости, 07.09.2022

Лихачев рассказал об идее атомного "комплекса будущего" на Дальнем Востоке

Крупный атомно-энергетический комплекс на основе передовых технологий, имеющихся у России, можно создать на Дальнем Востоке, он имел бы экспортный потенциал,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:30

2022-09-07T05:30

2022-09-07T05:30

алексей лихачев

дальний восток

россия

русский (остров)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Крупный атомно-энергетический комплекс на основе передовых технологий, имеющихся у России, можно создать на Дальнем Востоке, он имел бы экспортный потенциал, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Росатом" готов предложить Дальнему Востоку линейку атомных станций малой мощности, заявил Лихачев, выступая в среду на Восточном экономическом форуме."Конечно, у нас мечта построить станцию большой мощности", - отметил глава "Росатома". По словам Лихачева, речь прежде всего идет об АЭС на основе современных реакторов ВВЭР-1200 на так называемых тепловых нейтронах."Это не просто техническое, энергетическое решение, это целый город, это огромная индустриальная площадка и с экспертным потенциалом энергии, и с экспертным потенциалом как таковой этой технологии", - подчеркнул он.Госкорпорация "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах.Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.Специалистами российской атомной отрасли разработан проект пилотного коммерческого энергоблока большой мощности с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/smp-1814710616.html

https://ria.ru/20220907/stroitelstvo-1814995634.html

дальний восток

россия

русский (остров)

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Максим Горбачев

алексей лихачев, дальний восток, россия, русский (остров), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика