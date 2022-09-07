https://ria.ru/20220907/kompleks-1814996977.html
Лихачев рассказал об идее атомного "комплекса будущего" на Дальнем Востоке
Лихачев рассказал об идее атомного "комплекса будущего" на Дальнем Востоке - РИА Новости, 07.09.2022
Лихачев рассказал об идее атомного "комплекса будущего" на Дальнем Востоке
Крупный атомно-энергетический комплекс на основе передовых технологий, имеющихся у России, можно создать на Дальнем Востоке, он имел бы экспортный потенциал,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:30
2022-09-07T05:30
2022-09-07T05:30
алексей лихачев
дальний восток
россия
русский (остров)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Крупный атомно-энергетический комплекс на основе передовых технологий, имеющихся у России, можно создать на Дальнем Востоке, он имел бы экспортный потенциал, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Росатом" готов предложить Дальнему Востоку линейку атомных станций малой мощности, заявил Лихачев, выступая в среду на Восточном экономическом форуме."Конечно, у нас мечта построить станцию большой мощности", - отметил глава "Росатома". По словам Лихачева, речь прежде всего идет об АЭС на основе современных реакторов ВВЭР-1200 на так называемых тепловых нейтронах."Это не просто техническое, энергетическое решение, это целый город, это огромная индустриальная площадка и с экспертным потенциалом энергии, и с экспертным потенциалом как таковой этой технологии", - подчеркнул он.Госкорпорация "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах.Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.Специалистами российской атомной отрасли разработан проект пилотного коммерческого энергоблока большой мощности с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/smp-1814710616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, дальний восток, россия, русский (остров), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика
Алексей Лихачев, Дальний Восток, Россия, Русский (остров), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Экономика
Лихачев рассказал об идее атомного "комплекса будущего" на Дальнем Востоке
Лихачев: на Дальнем Востоке можно создать атомно-энергетический "комплекс будущего"
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Крупный атомно-энергетический комплекс на основе передовых технологий, имеющихся у России, можно создать на Дальнем Востоке, он имел бы экспортный потенциал, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Росатом" готов предложить Дальнему Востоку линейку атомных станций малой мощности, заявил Лихачев, выступая в среду на Восточном экономическом форуме.
"Конечно, у нас мечта построить станцию большой мощности", - отметил глава "Росатома". По словам Лихачева, речь прежде всего идет об АЭС на основе современных реакторов ВВЭР-1200 на так называемых тепловых нейтронах.
"А может быть, даже промышленно-энергетический блок в сочетании мощного "теплового" реактора ВВЭР и реактора на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом", - добавил Лихачев.
"Это не просто техническое, энергетическое решение, это целый город, это огромная индустриальная площадка и с экспертным потенциалом энергии, и с экспертным потенциалом как таковой этой технологии", - подчеркнул он.
Госкорпорация "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах.
Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
Специалистами российской атомной отрасли разработан проект пилотного коммерческого энергоблока большой мощности с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.