https://ria.ru/20220907/koffi-1815124364.html

Новая глава Минздрава Британии ответила на критику после фото с сигарой

Новая глава Минздрава Британии ответила на критику после фото с сигарой - РИА Новости, 07.09.2022

Новая глава Минздрава Британии ответила на критику после фото с сигарой

Новый вице-премьер Великобритании и по совместительству глава минздрава Терез Коффи признала, что не является примером для подражания в вопросах здоровья. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:45

2022-09-07T13:45

2022-09-07T13:45

в мире

великобритания

лиз трасс

терез коффи

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новый вице-премьер Великобритании и по совместительству глава минздрава Терез Коффи признала, что не является примером для подражания в вопросах здоровья.Накануне назначения Коффи на пост главы минздрава в сети разлетелись фото, на которых она курит сигару и пьет алкоголь. Это вызвало шквал критики со стороны британцев, которые также отметили полное телосложение нового министра."Я понимаю, что я не могу быть примером для подражания (в вопросах здоровья), но я уверена, что глава службы здравоохранения и другие (работники здравоохранения)… будут и дальше оставаться примерами для подражания в этом отношении", - сказала министр в эфире радиостанции LBC.По словам Коффи, поскольку у нее есть опыт в качестве пациента Национальной службы здравоохранения Британии, она знает, что и как можно улучшить в этой области."В центре моего внимания находятся пациенты, и именно на этом я буду делать акцент, работая в министерстве", - заключила она.Вступившая в должность премьера Великобритании Лиз Трасс 6 сентября назначила Терез Коффи вице-премьером и главой минздрава страны.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, лиз трасс, терез коффи