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Новая глава Минздрава Британии ответила на критику после фото с сигарой - РИА Новости, 07.09.2022
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Новая глава Минздрава Британии ответила на критику после фото с сигарой
Новая глава Минздрава Британии ответила на критику после фото с сигарой - РИА Новости, 07.09.2022
Новая глава Минздрава Британии ответила на критику после фото с сигарой
Новый вице-премьер Великобритании и по совместительству глава минздрава Терез Коффи признала, что не является примером для подражания в вопросах здоровья. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:45
2022-09-07T13:45
в мире
великобритания
лиз трасс
терез коффи
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новый вице-премьер Великобритании и по совместительству глава минздрава Терез Коффи признала, что не является примером для подражания в вопросах здоровья.Накануне назначения Коффи на пост главы минздрава в сети разлетелись фото, на которых она курит сигару и пьет алкоголь. Это вызвало шквал критики со стороны британцев, которые также отметили полное телосложение нового министра."Я понимаю, что я не могу быть примером для подражания (в вопросах здоровья), но я уверена, что глава службы здравоохранения и другие (работники здравоохранения)… будут и дальше оставаться примерами для подражания в этом отношении", - сказала министр в эфире радиостанции LBC.По словам Коффи, поскольку у нее есть опыт в качестве пациента Национальной службы здравоохранения Британии, она знает, что и как можно улучшить в этой области."В центре моего внимания находятся пациенты, и именно на этом я буду делать акцент, работая в министерстве", - заключила она.Вступившая в должность премьера Великобритании Лиз Трасс 6 сентября назначила Терез Коффи вице-премьером и главой минздрава страны.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
https://ria.ru/20220906/koffi-1814973804.html
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
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в мире, великобритания, лиз трасс, терез коффи
В мире, Великобритания, Лиз Трасс, Терез Коффи
13:45 07.09.2022
 
Новая глава Минздрава Британии ответила на критику после фото с сигарой

Новая глава Минздрава Британии Коффи признала, что не может быть примером для подражания

© AP Photo / Alberto PezzaliМинистр здравоохранения Великобритании Тереза Коффи
Министр здравоохранения Великобритании Тереза Коффи - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Министр здравоохранения Великобритании Тереза Коффи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новый вице-премьер Великобритании и по совместительству глава минздрава Терез Коффи признала, что не является примером для подражания в вопросах здоровья.
Накануне назначения Коффи на пост главы минздрава в сети разлетелись фото, на которых она курит сигару и пьет алкоголь. Это вызвало шквал критики со стороны британцев, которые также отметили полное телосложение нового министра.
"Я понимаю, что я не могу быть примером для подражания (в вопросах здоровья), но я уверена, что глава службы здравоохранения и другие (работники здравоохранения)… будут и дальше оставаться примерами для подражания в этом отношении", - сказала министр в эфире радиостанции LBC.
По словам Коффи, поскольку у нее есть опыт в качестве пациента Национальной службы здравоохранения Британии, она знает, что и как можно улучшить в этой области.
"В центре моего внимания находятся пациенты, и именно на этом я буду делать акцент, работая в министерстве", - заключила она.
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Биография Терез Коффи
Вступившая в должность премьера Великобритании Лиз Трасс 6 сентября назначила Терез Коффи вице-премьером и главой минздрава страны.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
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В миреВеликобританияЛиз ТрассТерез Коффи
 
 
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