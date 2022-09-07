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Российские подразделения полностью освободили Кодему в ДНР - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/kodema-1815104065.html
Российские подразделения полностью освободили Кодему в ДНР
Российские подразделения полностью освободили Кодему в ДНР - РИА Новости, 07.09.2022
Российские подразделения полностью освободили Кодему в ДНР
Российские войска полностью освободили село Кодема в Донбассе, сообщило Минобороны в сводке за 7 сентября. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:53
2022-09-07T13:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска полностью освободили село Кодема в Донбассе, сообщило Минобороны в сводке за 7 сентября.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220907/donbass-1815012638.html
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
12:53 07.09.2022 (обновлено: 13:17 07.09.2022)
 
Российские подразделения полностью освободили Кодему в ДНР

Минобороны объявило о полном освобождении населенного пункта Кодема в ДНР от националистов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБТР с военнослужащими Росгвардии России на дороге у села Покровское в Донецкой области
БТР с военнослужащими Росгвардии России на дороге у села Покровское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БТР с военнослужащими Росгвардии России на дороге у села Покровское в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска полностью освободили село Кодема в Донбассе, сообщило Минобороны в сводке за 7 сентября.

"В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема", — говорится в документе.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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