https://ria.ru/20220907/kodema-1815104065.html

Российские подразделения полностью освободили Кодему в ДНР

Российские подразделения полностью освободили Кодему в ДНР - РИА Новости, 07.09.2022

Российские подразделения полностью освободили Кодему в ДНР

Российские войска полностью освободили село Кодема в Донбассе, сообщило Минобороны в сводке за 7 сентября. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:53

2022-09-07T12:53

2022-09-07T13:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска полностью освободили село Кодема в Донбассе, сообщило Минобороны в сводке за 7 сентября.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220907/donbass-1815012638.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия