12:53 07.09.2022 (обновлено: 13:17 07.09.2022)
Российские подразделения полностью освободили Кодему в ДНР
Минобороны объявило о полном освобождении населенного пункта Кодема в ДНР от националистов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБТР с военнослужащими Росгвардии России на дороге у села Покровское в Донецкой области
БТР с военнослужащими Росгвардии России на дороге у села Покровское в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска полностью освободили село Кодема в Донбассе, сообщило Минобороны в сводке за 7 сентября.
"В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема", — говорится в документе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.