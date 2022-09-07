https://ria.ru/20220907/kndr-1815245925.html
МИД ДНР рассказал, почему не получается открыть посольство в Пхеньяне
МИД ДНР рассказал, почему не получается открыть посольство в Пхеньяне - РИА Новости, 07.09.2022
МИД ДНР рассказал, почему не получается открыть посольство в Пхеньяне
Ситуация с коронавирусом в КНДР препятствует открытию посольства Донецкой Народной Республики в Пхеньяне, сообщила журналистам министр иностранных дел ДНР... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:57
2022-09-07T18:57
2022-09-07T18:59
в мире
донецкая народная республика
наталья никонорова
пхеньян
кндр (северная корея)
признание днр и лнр в россии
коронавирус covid-19
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в КНДР препятствует открытию посольства Донецкой Народной Республики в Пхеньяне, сообщила журналистам министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова."На данный момент сохраняется сложная ситуация с коронавирусной инфекцией на территории КНДР. Поэтому власти этого государства предпринимают меры для того, чтобы перекрыть возможность распространения вируса. Фактически страна находится в локдауне. Тем не менее в Москве регулярно происходят встречи с послом КНДР, сегодня наш посол в России встречалась с консулом Корейской Народно-Демократической Республики. Что касается физического взаимного открытия дипломатических представительств, пока что этот вопрос временно на паузе", - сказала Никонорова.В середине июля КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
https://ria.ru/20220809/stroiteli-1808228217.html
донецкая народная республика
пхеньян
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, наталья никонорова, пхеньян, кндр (северная корея), признание днр и лнр в россии, коронавирус covid-19
В мире, Донецкая Народная Республика, Наталья Никонорова, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Признание ДНР и ЛНР в России, Коронавирус COVID-19
18:57 07.09.2022 (обновлено: 18:59 07.09.2022)
МИД ДНР рассказал, почему не получается открыть посольство в Пхеньяне
МИД ДНР объяснил проблемы с открытием посольства в КНДР коронавирусными ограничениями