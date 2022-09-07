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Замгенсека ООН призвала Северную Корею приступить к денуклеаризации - РИА Новости, 07.09.2022
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Замгенсека ООН призвала Северную Корею приступить к денуклеаризации
Замгенсека ООН призвала Северную Корею приступить к денуклеаризации - РИА Новости, 07.09.2022
Замгенсека ООН призвала Северную Корею приступить к денуклеаризации
Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу призвала КНДР не проводить ядерное испытание и оперативно вступить во взаимодействие с соответствующими сторонами... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:40
2022-09-07T17:43
в мире
идзуми накамицу
корейский полуостров
оон
кндр (северная корея)
ядерное оружие
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу призвала КНДР не проводить ядерное испытание и оперативно вступить во взаимодействие с соответствующими сторонами по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова."Я присоединяюсь к призыву других в адрес КНДР воздержаться от дальнейших ядерных испытаний, присоединиться к ДВЗЯИ и немедленно приступить к работе с соответствующими сторонами в целях достижения полной, проверяемой, необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала Накамицу в ходе заседания Генассамблеи в честь Международного дня действий против ядерных испытаний.В 2022 году КНДР провела уже в общей сложности 18 ракетных испытаний, исключая тесты реактивных систем залпового огня (РСЗО). В то время как в 2021 году Пхеньян провел восемь ракетных испытаний.Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) ранее опубликовала доклад, в котором сообщалось, что КНДР в 2021 году тратила на ядерную программу 1221 доллар в минуту, всего 642 миллиона долларов. По оценкам ICAN, Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками. Пхеньян разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок.
https://ria.ru/20220815/koreya-1809590495.html
корейский полуостров
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в мире, идзуми накамицу, корейский полуостров, оон, кндр (северная корея), ядерное оружие
В мире, Идзуми Накамицу, Корейский полуостров, ООН, КНДР (Северная Корея), Ядерное оружие
17:40 07.09.2022 (обновлено: 17:43 07.09.2022)
 
Замгенсека ООН призвала Северную Корею приступить к денуклеаризации

Замгенсека ООН Накамицу призвала КНДР отказаться от ядерного оружия и его испытаний

© AP Photo / Ahn Young-joonЖители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее
Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 сен – РИА Новости. Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу призвала КНДР не проводить ядерное испытание и оперативно вступить во взаимодействие с соответствующими сторонами по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Я присоединяюсь к призыву других в адрес КНДР воздержаться от дальнейших ядерных испытаний, присоединиться к ДВЗЯИ и немедленно приступить к работе с соответствующими сторонами в целях достижения полной, проверяемой, необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала Накамицу в ходе заседания Генассамблеи в честь Международного дня действий против ядерных испытаний.
В 2022 году КНДР провела уже в общей сложности 18 ракетных испытаний, исключая тесты реактивных систем залпового огня (РСЗО). В то время как в 2021 году Пхеньян провел восемь ракетных испытаний.
Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) ранее опубликовала доклад, в котором сообщалось, что КНДР в 2021 году тратила на ядерную программу 1221 доллар в минуту, всего 642 миллиона долларов. По оценкам ICAN, Северная Корея располагает 20 готовыми ядерными боеголовками. Пхеньян разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие, которые могут быть запущены с земли и с подводных лодок.
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В миреИдзуми НакамицуКорейский полуостровООНКНДР (Северная Корея)Ядерное оружие
 
 
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