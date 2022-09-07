https://ria.ru/20220907/knaysl-1815014023.html

Кнайсль рассказала, что ее книга переводится на русский язык

Кнайсль рассказала, что ее книга переводится на русский язык - РИА Новости, 07.09.2022

Кнайсль рассказала, что ее книга переводится на русский язык

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что ее книга Diplomatie, Macht, Geschichte переводится на русский язык. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:35

2022-09-07T08:35

2022-09-07T08:35

австрия

карин кнайсль

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что ее книга Diplomatie, Macht, Geschichte переводится на русский язык.Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год."Я писала об этом в своей книге Diplomatie, Macht, Geschichte, она сейчас переводится на русский язык", - сообщила она на полях ВЭФ.Кнайсль напомнила, что она опубликовала эту книгу в 2020 году. По ее словам, в названии используется игра слов - с немецкого его можно перевести как "Дипломатия творит историю", но и также как "Дипломатия, Сила, История".Экс-глава МИД Австрии добавила, что смысл 500 страниц книги можно свести к одному предложению: "Дипломатия означает сохранение каналов связи, несмотря ни на что, при любых обстоятельствах".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/vef-1814454529.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

австрия, карин кнайсль, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)