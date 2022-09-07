https://ria.ru/20220907/knaysl-1815014023.html
Кнайсль рассказала, что ее книга переводится на русский язык
Кнайсль рассказала, что ее книга переводится на русский язык - РИА Новости, 07.09.2022
Кнайсль рассказала, что ее книга переводится на русский язык
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что ее книга Diplomatie, Macht, Geschichte переводится на русский язык. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:35
2022-09-07T08:35
2022-09-07T08:35
австрия
карин кнайсль
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что ее книга Diplomatie, Macht, Geschichte переводится на русский язык.Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год."Я писала об этом в своей книге Diplomatie, Macht, Geschichte, она сейчас переводится на русский язык", - сообщила она на полях ВЭФ.Кнайсль напомнила, что она опубликовала эту книгу в 2020 году. По ее словам, в названии используется игра слов - с немецкого его можно перевести как "Дипломатия творит историю", но и также как "Дипломатия, Сила, История".Экс-глава МИД Австрии добавила, что смысл 500 страниц книги можно свести к одному предложению: "Дипломатия означает сохранение каналов связи, несмотря ни на что, при любых обстоятельствах".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/vef-1814454529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, карин кнайсль, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Австрия, Карин Кнайсль, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Кнайсль рассказала, что ее книга переводится на русский язык
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, что ее книга переводится на русский язык
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что ее книга Diplomatie, Macht, Geschichte переводится на русский язык.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии
с 2017 по 2019 год.
"Я писала об этом в своей книге Diplomatie, Macht, Geschichte, она сейчас переводится на русский язык", - сообщила она на полях ВЭФ.
Кнайсль напомнила, что она опубликовала эту книгу в 2020 году. По ее словам, в названии используется игра слов - с немецкого его можно перевести как "Дипломатия творит историю", но и также как "Дипломатия, Сила, История".
Экс-глава МИД Австрии добавила, что смысл 500 страниц книги можно свести к одному предложению: "Дипломатия означает сохранение каналов связи, несмотря ни на что, при любых обстоятельствах".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.