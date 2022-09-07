https://ria.ru/20220907/kmsp-1815137505.html
КМСП до конца года поддержит около ста высокотехнологичных компаний
КМСП до конца года поддержит около ста высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 07.09.2022
КМСП до конца года поддержит около ста высокотехнологичных компаний
Около ста высокотехнологичных компаний до конца года получат льготные кредиты по сниженной ставке в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП (КМСП), сообщил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:09
2022-09-07T14:09
2022-09-07T14:09
россия
корпорация мсп
мсп банк
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Около ста высокотехнологичных компаний до конца года получат льготные кредиты по сниженной ставке в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП (КМСП), сообщил генеральный директор КМСП Александр Исаевич."Правительство приняло решение продолжать антикризисные программы для высокотехнологичных компаний, оператором которых является Корпорация МСП. МСП банк выдает кредиты с конечной ставкой в 3% годовых. С середины апреля мы уже одобрили кредиты на 3 миллиарда рублей, и до конца года поддержим более 100 таких компаний. Это определенные технологии, требования, наличие патента - достаточно узкая программа, но для этого сектора такой низкой ставки еще не было никогда", - сказал Исаевич в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.Он напомнил, что Корпорация МСП также стала оператором пилотной программы для промышленного сектора и гостиниц, которая имеет большой потенциал."Мы собирали запросы регионов, их видение, опрашивали предпринимателей. Это пилотная программа общим объемом 50 миллиардов рублей. Конечная ставка для микро- и малых предприятий - 4,5% годовых, для средних - 3%", - сказал глава института развития.Исаевич отметил, что корпорация участвовала практически во всех антикризисных мерах, которые предпринимались правительством и Центральным банком. Так, когда ключевая ставка ЦБ была резко повышена весной этого года, было принято быстрое решение (о поддержке малого и среднего бизнеса) практически на 1 триллион рублей, из которых порядка 30% было реализовано через КМСП."Тогда было подготовлено три программы: программа на оборотные цели, на инвестиционные цели и на другие меры поддержки", - сказал Исаевич.Он пояснил, что в новых реалиях все антикризисные меры корпорации можно условно разделить на три части: деньги, помощь в сбыте и регуляторика."Чтобы льготные кредиты и другие финансовые продукты могли работать, мы подняли до 10% покрытие в "зонтичных" поручительствах и взяли их на себя. По регуляторике это, прежде всего, настройка закупок, потому что были серьезные проблемы по авансированию, пересмотры контрактов, банкротства, истории с проверками. И по сбыту начали сыпаться логистические цепочки. В апреле мы запустили сервис "Производственная кооперация сбыт" на платформе МСП.РФ. Это были быстрые меры", - сказал Исаевич.Он отметил, что по мере стабилизации экономической ситуации, предприниматели стали более спокойно смотреть на планы и долгосрочные перспективы и стали возвращаться за заемными средствами. Средним компаниям были нужны средства для достройки новых производств, высокотехнологичным - чтобы стать еще сильнее и стараться заместить тех, кто ушел.
https://ria.ru/20220906/kredity-1814751734.html
https://ria.ru/20220831/servisy-1813193322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, мсп банк
Россия, Корпорация МСП, МСП Банк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Около ста высокотехнологичных компаний до конца года получат льготные кредиты по сниженной ставке в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП (КМСП), сообщил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.
"Правительство приняло решение продолжать антикризисные программы для высокотехнологичных компаний, оператором которых является Корпорация МСП
. МСП банк выдает кредиты с конечной ставкой в 3% годовых. С середины апреля мы уже одобрили кредиты на 3 миллиарда рублей, и до конца года поддержим более 100 таких компаний. Это определенные технологии, требования, наличие патента - достаточно узкая программа, но для этого сектора такой низкой ставки еще не было никогда", - сказал Исаевич в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.
Он напомнил, что Корпорация МСП также стала оператором пилотной программы для промышленного сектора и гостиниц, которая имеет большой потенциал.
"Мы собирали запросы регионов, их видение, опрашивали предпринимателей. Это пилотная программа общим объемом 50 миллиардов рублей. Конечная ставка для микро- и малых предприятий - 4,5% годовых, для средних - 3%", - сказал глава института развития.
Исаевич отметил, что корпорация участвовала практически во всех антикризисных мерах, которые предпринимались правительством и Центральным банком. Так, когда ключевая ставка ЦБ была резко повышена весной этого года, было принято быстрое решение (о поддержке малого и среднего бизнеса) практически на 1 триллион рублей, из которых порядка 30% было реализовано через КМСП.
"Тогда было подготовлено три программы: программа на оборотные цели, на инвестиционные цели и на другие меры поддержки", - сказал Исаевич.
Он пояснил, что в новых реалиях все антикризисные меры корпорации можно условно разделить на три части: деньги, помощь в сбыте и регуляторика.
"Чтобы льготные кредиты и другие финансовые продукты могли работать, мы подняли до 10% покрытие в "зонтичных" поручительствах и взяли их на себя. По регуляторике это, прежде всего, настройка закупок, потому что были серьезные проблемы по авансированию, пересмотры контрактов, банкротства, истории с проверками. И по сбыту начали сыпаться логистические цепочки. В апреле мы запустили сервис "Производственная кооперация сбыт" на платформе МСП.РФ
. Это были быстрые меры", - сказал Исаевич.
Он отметил, что по мере стабилизации экономической ситуации, предприниматели стали более спокойно смотреть на планы и долгосрочные перспективы и стали возвращаться за заемными средствами. Средним компаниям были нужны средства для достройки новых производств, высокотехнологичным - чтобы стать еще сильнее и стараться заместить тех, кто ушел.