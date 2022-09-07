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КМСП до конца года поддержит около ста высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 07.09.2022
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КМСП до конца года поддержит около ста высокотехнологичных компаний
КМСП до конца года поддержит около ста высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 07.09.2022
КМСП до конца года поддержит около ста высокотехнологичных компаний
Около ста высокотехнологичных компаний до конца года получат льготные кредиты по сниженной ставке в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП (КМСП), сообщил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:09
2022-09-07T14:09
россия
корпорация мсп
мсп банк
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Около ста высокотехнологичных компаний до конца года получат льготные кредиты по сниженной ставке в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП (КМСП), сообщил генеральный директор КМСП Александр Исаевич."Правительство приняло решение продолжать антикризисные программы для высокотехнологичных компаний, оператором которых является Корпорация МСП. МСП банк выдает кредиты с конечной ставкой в 3% годовых. С середины апреля мы уже одобрили кредиты на 3 миллиарда рублей, и до конца года поддержим более 100 таких компаний. Это определенные технологии, требования, наличие патента - достаточно узкая программа, но для этого сектора такой низкой ставки еще не было никогда", - сказал Исаевич в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.Он напомнил, что Корпорация МСП также стала оператором пилотной программы для промышленного сектора и гостиниц, которая имеет большой потенциал."Мы собирали запросы регионов, их видение, опрашивали предпринимателей. Это пилотная программа общим объемом 50 миллиардов рублей. Конечная ставка для микро- и малых предприятий - 4,5% годовых, для средних - 3%", - сказал глава института развития.Исаевич отметил, что корпорация участвовала практически во всех антикризисных мерах, которые предпринимались правительством и Центральным банком. Так, когда ключевая ставка ЦБ была резко повышена весной этого года, было принято быстрое решение (о поддержке малого и среднего бизнеса) практически на 1 триллион рублей, из которых порядка 30% было реализовано через КМСП."Тогда было подготовлено три программы: программа на оборотные цели, на инвестиционные цели и на другие меры поддержки", - сказал Исаевич.Он пояснил, что в новых реалиях все антикризисные меры корпорации можно условно разделить на три части: деньги, помощь в сбыте и регуляторика."Чтобы льготные кредиты и другие финансовые продукты могли работать, мы подняли до 10% покрытие в "зонтичных" поручительствах и взяли их на себя. По регуляторике это, прежде всего, настройка закупок, потому что были серьезные проблемы по авансированию, пересмотры контрактов, банкротства, истории с проверками. И по сбыту начали сыпаться логистические цепочки. В апреле мы запустили сервис "Производственная кооперация сбыт" на платформе МСП.РФ. Это были быстрые меры", - сказал Исаевич.Он отметил, что по мере стабилизации экономической ситуации, предприниматели стали более спокойно смотреть на планы и долгосрочные перспективы и стали возвращаться за заемными средствами. Средним компаниям были нужны средства для достройки новых производств, высокотехнологичным - чтобы стать еще сильнее и стараться заместить тех, кто ушел.
https://ria.ru/20220906/kredity-1814751734.html
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россия, корпорация мсп, мсп банк
Россия, Корпорация МСП, МСП Банк
14:09 07.09.2022
 

КМСП до конца года поддержит около ста высокотехнологичных компаний

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Около ста высокотехнологичных компаний до конца года получат льготные кредиты по сниженной ставке в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП (КМСП), сообщил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.
"Правительство приняло решение продолжать антикризисные программы для высокотехнологичных компаний, оператором которых является Корпорация МСП. МСП банк выдает кредиты с конечной ставкой в 3% годовых. С середины апреля мы уже одобрили кредиты на 3 миллиарда рублей, и до конца года поддержим более 100 таких компаний. Это определенные технологии, требования, наличие патента - достаточно узкая программа, но для этого сектора такой низкой ставки еще не было никогда", - сказал Исаевич в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.
Логотип корпорации МСП
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МСП Банк выдал более 2 тысяч кредитов по продукту "Экспресс-поддержка"
Он напомнил, что Корпорация МСП также стала оператором пилотной программы для промышленного сектора и гостиниц, которая имеет большой потенциал.
"Мы собирали запросы регионов, их видение, опрашивали предпринимателей. Это пилотная программа общим объемом 50 миллиардов рублей. Конечная ставка для микро- и малых предприятий - 4,5% годовых, для средних - 3%", - сказал глава института развития.
Исаевич отметил, что корпорация участвовала практически во всех антикризисных мерах, которые предпринимались правительством и Центральным банком. Так, когда ключевая ставка ЦБ была резко повышена весной этого года, было принято быстрое решение (о поддержке малого и среднего бизнеса) практически на 1 триллион рублей, из которых порядка 30% было реализовано через КМСП.
"Тогда было подготовлено три программы: программа на оборотные цели, на инвестиционные цели и на другие меры поддержки", - сказал Исаевич.
Он пояснил, что в новых реалиях все антикризисные меры корпорации можно условно разделить на три части: деньги, помощь в сбыте и регуляторика.
Логотип корпорации МСП
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"Чтобы льготные кредиты и другие финансовые продукты могли работать, мы подняли до 10% покрытие в "зонтичных" поручительствах и взяли их на себя. По регуляторике это, прежде всего, настройка закупок, потому что были серьезные проблемы по авансированию, пересмотры контрактов, банкротства, истории с проверками. И по сбыту начали сыпаться логистические цепочки. В апреле мы запустили сервис "Производственная кооперация сбыт" на платформе МСП.РФ. Это были быстрые меры", - сказал Исаевич.
Он отметил, что по мере стабилизации экономической ситуации, предприниматели стали более спокойно смотреть на планы и долгосрочные перспективы и стали возвращаться за заемными средствами. Средним компаниям были нужны средства для достройки новых производств, высокотехнологичным - чтобы стать еще сильнее и стараться заместить тех, кто ушел.
 
РоссияКорпорация МСПМСП Банк
 
 
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