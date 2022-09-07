https://ria.ru/20220907/klinton-1815257990.html

Шевченко назвал слова Клинтон о забытой в Кремле дочери ерундой

Шевченко назвал слова Клинтон о забытой в Кремле дочери ерундой - РИА Новости, 07.09.2022

Шевченко назвал слова Клинтон о забытой в Кремле дочери ерундой

Экс-глава протокола первого президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко сказал РИА Новости, что считает "ерундой" заявление Хиллари Клинтон о забытой однажды РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:38

2022-09-07T19:38

2022-09-07T19:38

хиллари клинтон

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Экс-глава протокола первого президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко сказал РИА Новости, что считает "ерундой" заявление Хиллари Клинтон о забытой однажды в Кремле дочери - такого случая не было зарегистрировано.Ранее бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассказала на шоу Tonight Show с Джимми Фэллоном, что во время президентства Билла Клинтона в ходе визита в Россию они случайно оставили дочь Челси в Кремле."Я такого случая не помню. Значит, у нас Клинтон и сам ерунду какую-то мелет, и эта девушка проснулась. Сто лет тому назад - 20 лет - там дочь потерялась. Ну может они ее и оставили, я не знаю. Они, в принципе, никогда не ночевали в Кремле самом. Может, они на экскурсии когда были? У нас это не зарегистрировано", - сказал Шевченко.Он отметил, что если бы такая ситуация произошла, она бы осталась у него в памяти."Если бы действительно что-то было такое, оно бы осталось у нас в памяти - что мы ее искали, что-то находили. Это что-то у мамаши с головкой не в порядке... Еще бы она написала, что она кофточку забыла или собачку", - добавил Шевченко.Он заявил, что помнит их приезд, и Клинтон тогда показалась ему "не очень уравновешенной".

https://ria.ru/20220831/moshenniki-1813370533.html

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Владимир Лаврентьев

хиллари клинтон, борис ельцин, сша, россия, в мире