https://ria.ru/20220907/klinton-1815129361.html

Клинтон рассказала, как во время визита в Москву забыла дочь в Кремле

Клинтон рассказала, как во время визита в Москву забыла дочь в Кремле - РИА Новости, 07.09.2022

Клинтон рассказала, как во время визита в Москву забыла дочь в Кремле

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон рассказала, что во время президентства Билла Клинтона в ходе визита в Россию они случайно... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:54

2022-09-07T13:54

2022-09-07T13:54

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон рассказала, что во время президентства Билла Клинтона в ходе визита в Россию они случайно оставили дочь Челси в Кремле."Мы взяли ее в Россию, когда мы ездили с официальным визитом, когда Билл был президентом. И, вы знаете, было официальное прощание, и я и Билл были сопровождены… к большому лимузину, чтобы поехать в аэропорт, не зная, что мы ее оставили. То есть, можете себе представить, оставить моего единственного ребенка в Кремле", - поделилась Клинтон на шоу Tonight Show с Джимми Фэллоном в ответ на вопрос ведущего о самом безумном опыте в поездке.Дочь Клинтонов Челси, которая должна была угадать, как ответила на вопрос ее мать, также назвала этот инцидент самым безумным опытом в поездках. Бывший госсекретарь, однако, не уточнила, как разрешился инцидент, и когда они вспомнили о дочери.

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Кирилл Волков

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