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Клинтон рассказала, как во время визита в Москву забыла дочь в Кремле - РИА Новости, 07.09.2022
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Клинтон рассказала, как во время визита в Москву забыла дочь в Кремле
Клинтон рассказала, как во время визита в Москву забыла дочь в Кремле - РИА Новости, 07.09.2022
Клинтон рассказала, как во время визита в Москву забыла дочь в Кремле
Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон рассказала, что во время президентства Билла Клинтона в ходе визита в Россию они случайно... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:54
2022-09-07T13:54
в мире
хиллари клинтон
билл клинтон
россия
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон рассказала, что во время президентства Билла Клинтона в ходе визита в Россию они случайно оставили дочь Челси в Кремле."Мы взяли ее в Россию, когда мы ездили с официальным визитом, когда Билл был президентом. И, вы знаете, было официальное прощание, и я и Билл были сопровождены… к большому лимузину, чтобы поехать в аэропорт, не зная, что мы ее оставили. То есть, можете себе представить, оставить моего единственного ребенка в Кремле", - поделилась Клинтон на шоу Tonight Show с Джимми Фэллоном в ответ на вопрос ведущего о самом безумном опыте в поездке.Дочь Клинтонов Челси, которая должна была угадать, как ответила на вопрос ее мать, также назвала этот инцидент самым безумным опытом в поездках. Бывший госсекретарь, однако, не уточнила, как разрешился инцидент, и когда они вспомнили о дочери.
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в мире, хиллари клинтон, билл клинтон, россия, сша
В мире, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, Россия, США
13:54 07.09.2022
 
Клинтон рассказала, как во время визита в Москву забыла дочь в Кремле

Клинтон рассказала, что однажды, будучи первой леди, забыла с мужем Биллом дочь в Кремле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон рассказала, что во время президентства Билла Клинтона в ходе визита в Россию они случайно оставили дочь Челси в Кремле.
"Мы взяли ее в Россию, когда мы ездили с официальным визитом, когда Билл был президентом. И, вы знаете, было официальное прощание, и я и Билл были сопровождены… к большому лимузину, чтобы поехать в аэропорт, не зная, что мы ее оставили. То есть, можете себе представить, оставить моего единственного ребенка в Кремле", - поделилась Клинтон на шоу Tonight Show с Джимми Фэллоном в ответ на вопрос ведущего о самом безумном опыте в поездке.
Дочь Клинтонов Челси, которая должна была угадать, как ответила на вопрос ее мать, также назвала этот инцидент самым безумным опытом в поездках. Бывший госсекретарь, однако, не уточнила, как разрешился инцидент, и когда они вспомнили о дочери.
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