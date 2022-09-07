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Действия России на Украине находят понимание в Китае, заявил посол - РИА Новости, 07.09.2022
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Действия России на Украине находят понимание в Китае, заявил посол
Действия России на Украине находят понимание в Китае, заявил посол - РИА Новости, 07.09.2022
Действия России на Украине находят понимание в Китае, заявил посол
Запад на протяжении долгого времени стремится сдержать КНР, китайцы нередко ожидают подвоха со стороны западных стран, поэтому в китайском обществе есть... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:03
2022-09-07T09:03
в мире
китай
россия
украина
андрей денисов
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ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Запад на протяжении долгого времени стремится сдержать КНР, китайцы нередко ожидают подвоха со стороны западных стран, поэтому в китайском обществе есть понимание действий России на Украине и их причин, заявил журналистам в среду посол России в Китае Андрей Денисов."В последние годы Китаю требуется преодолевать возрастающее сопротивление Запада, и прежде всего США, которые даже не скрывают своего намерения "отбросить", как они говорят, Китай. Отбросить, задержать его развитие… Это ведь не скрывается, это не тот случай, когда говорят красивые слова, а исподтишка делается что-то другое", - заявил дипломат.Посол, отвечая на вопрос о том, почему среди простых китайцев действия РФ на Украине находят понимание и поддержку, отметил, что "Запад настолько уверовал в свое превосходство, что совершенно открыто заявляет о своих целях в отношении Китая, поэтому то, что происходит с нами и наша реакция, вызывает понимание со стороны китайцев"."Понимание, а где-то даже и уважение. Уважение к тому, что Россия, в общем, находит в себе силы защищать свои интересы… По возможности мирными средствами. Но если есть необходимость, то приходится применять военную силу. В нашем случае такая необходимость назрела самым очевидным образом. Поэтому общественное мнение Китая вы хорошо знаете, и мы тоже. Мы, как можем, стараемся следить за ним, прежде всего через социальные сети. Оно в целом на нашей стороне", - отметил посол.Он также подчеркнул, что "главное здесь - это не просто поддержка, потому что мы, как говорится, друг другу ничем не обязаны, это понимание, как и с нашей стороны, хотя украинский кризис и, скажем, ситуация, связанная с Тайванем, или с тем же Гонконгом - это абсолютно разные вещи, (у них - ред.) разные корни, разные истоки, разная динамика"."Но опять-таки понимание правильности и справедливости китайской позиции присуще нам точно так же, как и им в случае с украинским конфликтом", - добавил он.Дипломат добавил, что за столетие, предшествующее образованию Китайской народной республики в 1949 году, Китай настрадался от политики западных стран, неприязненное отношение к КНР, ожидание разного рода подвохов со стороны Запада и уверенность в том, что конечной целью политики западных стран является внесение вреда Китаю "в значительной мере вошло генетический код китайского народа".
https://ria.ru/20220903/kitay-1814202196.html
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в мире, китай, россия, украина, андрей денисов
В мире, Китай, Россия, Украина, Андрей Денисов
09:03 07.09.2022
 
Действия России на Украине находят понимание в Китае, заявил посол

Посол в Пекине заявил, что действия России на Украине находят понимание в Китае

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВоеннослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022"
Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022". Архивное фото
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ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Запад на протяжении долгого времени стремится сдержать КНР, китайцы нередко ожидают подвоха со стороны западных стран, поэтому в китайском обществе есть понимание действий России на Украине и их причин, заявил журналистам в среду посол России в Китае Андрей Денисов.
"В последние годы Китаю требуется преодолевать возрастающее сопротивление Запада, и прежде всего США, которые даже не скрывают своего намерения "отбросить", как они говорят, Китай. Отбросить, задержать его развитие… Это ведь не скрывается, это не тот случай, когда говорят красивые слова, а исподтишка делается что-то другое", - заявил дипломат.
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Посол, отвечая на вопрос о том, почему среди простых китайцев действия РФ на Украине находят понимание и поддержку, отметил, что "Запад настолько уверовал в свое превосходство, что совершенно открыто заявляет о своих целях в отношении Китая, поэтому то, что происходит с нами и наша реакция, вызывает понимание со стороны китайцев".
"Понимание, а где-то даже и уважение. Уважение к тому, что Россия, в общем, находит в себе силы защищать свои интересы… По возможности мирными средствами. Но если есть необходимость, то приходится применять военную силу. В нашем случае такая необходимость назрела самым очевидным образом. Поэтому общественное мнение Китая вы хорошо знаете, и мы тоже. Мы, как можем, стараемся следить за ним, прежде всего через социальные сети. Оно в целом на нашей стороне", - отметил посол.
Он также подчеркнул, что "главное здесь - это не просто поддержка, потому что мы, как говорится, друг другу ничем не обязаны, это понимание, как и с нашей стороны, хотя украинский кризис и, скажем, ситуация, связанная с Тайванем, или с тем же Гонконгом - это абсолютно разные вещи, (у них - ред.) разные корни, разные истоки, разная динамика".
"Но опять-таки понимание правильности и справедливости китайской позиции присуще нам точно так же, как и им в случае с украинским конфликтом", - добавил он.
Дипломат добавил, что за столетие, предшествующее образованию Китайской народной республики в 1949 году, Китай настрадался от политики западных стран, неприязненное отношение к КНР, ожидание разного рода подвохов со стороны Запада и уверенность в том, что конечной целью политики западных стран является внесение вреда Китаю "в значительной мере вошло генетический код китайского народа".
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