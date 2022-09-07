https://ria.ru/20220907/kitay-1815008432.html

Посол в Пекине прокомментировал позицию Китая по ситуации на Украине

Посол в Пекине прокомментировал позицию Китая по ситуации на Украине - РИА Новости, 07.09.2022

Посол в Пекине прокомментировал позицию Китая по ситуации на Украине

Китай сильно зависит от международного рынка, и его осторожность, а также сдержанность в оценках ситуации на Украине никак не может являться предметом выражения РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:08

2022-09-07T08:08

2022-09-07T08:08

в мире

андрей денисов

китай

россия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg

ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Китай сильно зависит от международного рынка, и его осторожность, а также сдержанность в оценках ситуации на Украине никак не может являться предметом выражения недовольства с российской стороны, важно, что Пекин понимает логику действий Москвы, заявил в среду посол России в Китае Андрей Денисов.Дипломат отметил, что Китай - страна с большой экономикой, которая по объемам международной торговли безоговорочно занимает первое место в мире."То есть мы понимаем, насколько сильно Китай зависит от международного рынка. И (не хотим – ред.) вносить какие-то осложнения, тем более в ситуации, когда ему просто буквально выкручивают руки, как и всем остальным, требуя: "Вот вы встаньте либо туда, либо сюда". Во всяком случае, можно понять, что эта ситуация доставляет нашим китайским партнерам известный дискомфорт и безусловно отражается на их собственных планах экономического развития", - сообщил Денисов в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос о достаточно нейтральной позиции Пекина по украинскому вопросу.Поэтому, указал дипломат, "определенная осторожность, сдержанность в оценках - это никак не может являться, скажем так, предметом какого-то выражения недовольства с нашей стороны"."Китай в главном занимает, на наш взгляд, взвешенную и разумную позицию. Я иногда выслушиваю претензии от наших коллег, которые не очень погружены во все эти перипетии, (которые говорят - ред): "Вот Китай нас не поддерживает". Я обычно отвечаю, вы, знаете, дело здесь ведь не в поддержке, а дело в понимании. Вот Китай логику наших действий понимает, поэтому он занимает одну и ту же позицию", - добавил посол.По его словам, "эта позиция определилась достаточно давно, еще в 2014 году, с самого высокого уровня в Китае была произнесена такая формула о том, что Китай хорошо понимает исторические корни и политическую подоплеку происходящего"."То, что за всем этим стоит откровенное и вопиющее, по нашей оценке, нарушение интересов нашей безопасности, Китаю это совершенно очевидно. Как очевидно и то, что, в общем, он подвергается таким же угрозам, как и мы в этом отношении. Поэтому здесь наши китайские партнеры - здесь уже без всяких кавычек и в самом хорошем в смысле слова - никаких отклонений не допускают", - подчеркнул Денисов.Важно то, отметил он, "что эта их оценка не меняется"."Первопричиной украинского кризиса они считают расширение НАТО на Восток и создание нетерпимых угроз для безопасности России. Ну а все остальное, да, действительно, ведь украинский конфликт - это только часть такой возросшей до опасных уровней турбулентности международной жизни", - заключил дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220907/alyans-1815006988.html

https://ria.ru/20220906/vodorod-1814711636.html

https://ria.ru/20220906/mir-1814741477.html

https://ria.ru/20220902/zapad-1814028239.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, андрей денисов, китай, россия, украина, нато