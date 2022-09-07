https://ria.ru/20220907/kitay-1814987800.html

Китайский дипломат: КНР призвала работать над решением кризиса на Украине

Китайский дипломат: КНР призвала работать над решением кризиса на Украине - РИА Новости, 07.09.2022

Китайский дипломат: КНР призвала работать над решением кризиса на Украине

Китай призывает мировое сообщество активизировать дипломатические усилия для возобновления переговоров между Киевом и Москвой, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:49

2022-09-07T01:49

2022-09-07T01:50

в мире

гэн шуан

китай

украина

совет безопасности оон

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россия

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ООН, 7 сен – РИА Новости. Китай призывает мировое сообщество активизировать дипломатические усилия для возобновления переговоров между Киевом и Москвой, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.По его словам, шаги международного сообщества также должны быть рассчитаны на содействие достижению прекращения огня, скорейшему прекращению боевых действий и устранению угроз ядерной безопасности на Украине."Мы еще раз призываем все стороны ответственно подходить к содействию деэскалации ситуации, работать над поиском мирного решения кризиса на Украине, вместе работать над укреплением мира и спокойствия в регионе и совместными усилиями поддерживать глобальную безопасность и стабильность", - указал он.

https://ria.ru/20220903/kitay-1814202196.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, гэн шуан, китай, украина, совет безопасности оон, оон, россия