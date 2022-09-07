01:49 07.09.2022 (обновлено: 01:50 07.09.2022)
Китайский дипломат: КНР призвала работать над решением кризиса на Украине
Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан: Китай призвал работать над решением кризиса на Украине
© AP Photo / Andy WongГэн Шуан
© AP Photo / Andy Wong
Гэн Шуан. Архивное фото
ООН, 7 сен – РИА Новости. Китай призывает мировое сообщество активизировать дипломатические усилия для возобновления переговоров между Киевом и Москвой, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Международному сообществу следует активизировать дипломатические усилия для содействия скорейшему возобновлению переговоров между сторонами", - сказал Гэн Шуан.
По его словам, шаги международного сообщества также должны быть рассчитаны на содействие достижению прекращения огня, скорейшему прекращению боевых действий и устранению угроз ядерной безопасности на Украине.
"Мы еще раз призываем все стороны ответственно подходить к содействию деэскалации ситуации, работать над поиском мирного решения кризиса на Украине, вместе работать над укреплением мира и спокойствия в регионе и совместными усилиями поддерживать глобальную безопасность и стабильность", - указал он.
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