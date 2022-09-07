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Китайский дипломат: КНР призвала работать над решением кризиса на Украине - РИА Новости, 07.09.2022
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Китайский дипломат: КНР призвала работать над решением кризиса на Украине
Китайский дипломат: КНР призвала работать над решением кризиса на Украине - РИА Новости, 07.09.2022
Китайский дипломат: КНР призвала работать над решением кризиса на Украине
Китай призывает мировое сообщество активизировать дипломатические усилия для возобновления переговоров между Киевом и Москвой, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:49
2022-09-07T01:50
в мире
гэн шуан
китай
украина
совет безопасности оон
оон
россия
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Китай призывает мировое сообщество активизировать дипломатические усилия для возобновления переговоров между Киевом и Москвой, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.По его словам, шаги международного сообщества также должны быть рассчитаны на содействие достижению прекращения огня, скорейшему прекращению боевых действий и устранению угроз ядерной безопасности на Украине."Мы еще раз призываем все стороны ответственно подходить к содействию деэскалации ситуации, работать над поиском мирного решения кризиса на Украине, вместе работать над укреплением мира и спокойствия в регионе и совместными усилиями поддерживать глобальную безопасность и стабильность", - указал он.
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в мире, гэн шуан, китай, украина, совет безопасности оон, оон, россия
В мире, Гэн Шуан, Китай, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, Россия
01:49 07.09.2022 (обновлено: 01:50 07.09.2022)
 
Китайский дипломат: КНР призвала работать над решением кризиса на Украине

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан: Китай призвал работать над решением кризиса на Украине

© AP Photo / Andy WongГэн Шуан
Гэн Шуан - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Andy Wong
Гэн Шуан. Архивное фото
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Китай призывает мировое сообщество активизировать дипломатические усилия для возобновления переговоров между Киевом и Москвой, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Международному сообществу следует активизировать дипломатические усилия для содействия скорейшему возобновлению переговоров между сторонами", - сказал Гэн Шуан.
По его словам, шаги международного сообщества также должны быть рассчитаны на содействие достижению прекращения огня, скорейшему прекращению боевых действий и устранению угроз ядерной безопасности на Украине.
"Мы еще раз призываем все стороны ответственно подходить к содействию деэскалации ситуации, работать над поиском мирного решения кризиса на Украине, вместе работать над укреплением мира и спокойствия в регионе и совместными усилиями поддерживать глобальную безопасность и стабильность", - указал он.
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