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Албания обвинила Иран в кибератаке и прервала дипломатические отношения
Албания обвинила Иран в кибератаке и прервала дипломатические отношения - РИА Новости, 07.09.2022
Албания обвинила Иран в кибератаке и прервала дипломатические отношения
Албания обвинила Иран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг и прервала дипломатические отношения с Исламской республикой,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:08
2022-09-07T14:08
2022-09-07T14:09
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Албания обвинила Иран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг и прервала дипломатические отношения с Исламской республикой, сообщает издание Albania Daily News со ссылкой на премьера страны Эди Раму.Отмечается, что всем иранским дипломатам предписано покинуть Албанию в течение 24 часов."Об этом решении было уведомлено в официальной ноте посольству Исламской республики Иран, всему дипломатическому и техническо-административному персоналу, в том числе сотрудникам безопасности, которым было предписано покинуть территорию Республики Албания в течение 24 часов", - заявил албанский премьер.Как указали в Албании, Иран пытался осуществить кибератаку в отношении государственных сервисов 15 июля, в том числе якобы финансировал для этих целей разные группировки, целью кибератаки якобы было намерение парализовать системы и украсть государственные данные."Атака не удалась, а ущерб может расцениваться как небольшой, и в координации со специализированными агентствами было доказано, что кибератака была осуществлена Ираном, который финансировал четыре разных группировки для атаки Албании", - добавил Рама.
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в мире, технологии, эди рама, иран, албания, кибератаки
В мире, Технологии, Эди Рама, Иран, Албания, Кибератаки
14:08 07.09.2022 (обновлено: 14:09 07.09.2022)
Албания обвинила Иран в кибератаке и прервала дипломатические отношения
Премьер Раму: Албания обвинила Иран в кибератаке и прервала дипломатические отношения
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Албания обвинила Иран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг и прервала дипломатические отношения с Исламской республикой, сообщает
издание Albania Daily News со ссылкой на премьера страны Эди Раму.
Отмечается, что всем иранским дипломатам предписано покинуть Албанию в течение 24 часов.
"Об этом решении было уведомлено в официальной ноте посольству Исламской республики Иран, всему дипломатическому и техническо-административному персоналу, в том числе сотрудникам безопасности, которым было предписано покинуть территорию Республики Албания в течение 24 часов", - заявил албанский премьер.
Как указали в Албании, Иран пытался осуществить кибератаку в отношении государственных сервисов 15 июля, в том числе якобы финансировал для этих целей разные группировки, целью кибератаки якобы было намерение парализовать системы и украсть государственные данные.
"Атака не удалась, а ущерб может расцениваться как небольшой, и в координации со специализированными агентствами было доказано, что кибератака была осуществлена Ираном, который финансировал четыре разных группировки для атаки Албании", - добавил Рама.