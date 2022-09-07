https://ria.ru/20220907/khlayn-1814828345.html

Мин Аунг Хлайн: Мьянма хочет покупать нефтепродукты у России за рубли

Мин Аунг Хлайн: Мьянма хочет покупать нефтепродукты у России за рубли - РИА Новости, 07.09.2022

Мин Аунг Хлайн: Мьянма хочет покупать нефтепродукты у России за рубли

Премьер-министр Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлайн, пришедший к власти в прошлом году с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:00

2022-09-07T08:00

2022-09-07T08:24

интервью

мьянма

россия

мин аунг хлайн (премьер-министр мьянмы)

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Премьер-министр Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлайн, пришедший к власти в прошлом году с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости на полях ВЭФ о перспективах торговли с Россией в рублях, закупках российских нефтепродуктов, сотрудничестве в сфере ВТС и объяснил, почему в Мьянме считают Россию другом.– В прошлый раз, когда вы участвовали в Московской конференции по безопасности, вы говорили о том, что риски в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно возросли. Сегодня мы наблюдаем новую эскалацию из-за ситуации вокруг Тайваня, накаляется обстановка на Корейском полуострове. Учитывая все накопившиеся в регионе проблемы, на ваш взгляд, сегодня он стоит на пороге полномасштабного вооруженного конфликта?– В Азиатско-Тихоокеанском регионе в последнее время политическая ситуация сильно изменилась. Это связано с визитами должностных лиц США на Тайвань, что противоречит "политике единого Китая". Но если смотреть шире, то такие ситуации в мире уже бывали. До Тайваня была Украине – там США действовали по такой же схеме. Вашингтон поставлял оружие Украине, а теперь все повторяется с Тайване. Поставки оружия – это основной бизнес США, этим они и зарабатывают. А для новых поставок, для перевооружения армий им нужны войны.Относительно вопроса о том, будет ли в регионе вооруженный конфликт, конечно, в последний момент страны стараются уйти от него, но только в самый критический момент. Сейчас вопрос в том, чтобы мы не подошли к этой черте. США должны сказать "нет" производству, продаже вооружений и боеприпасов как основному бизнесу. Они должны сосредоточиться на тех продуктах, которые могут принести мировому сообществу пользу.– Насколько сегодня внутриполитическая ситуация в Мьянме стабильная? Удалось ли властям урегулировать конфликты с военизированными группами оппозиции?– Ситуация под контролем. В прошлом году было гораздо больше инцидентов, они были более масштабные. Начиная с апреля этого года их количество и масштаб уменьшаются, хотя и постепенно, но значительно. Конечно, еще не до конца, в некоторых регионах и штатах еще случаются инциденты. Но мы пытаемся решить этот вопрос окончательно.– Ранее вы говорили, что западные страны поставляют оружие оппозиционерам, были ли пресечены эти каналы поставок?– Мы обнаружили, что нападения и террористические акты в стране совершаются с помощью взрывчатых веществ и оружия, которые поставляют с помощью посредников через границу на севере страны. Они получают финансовую помощь от западных стран и контрабандой покупают это оружие. По состоянию на август этого года мы изъяли более трех тысяч пистолетов и автоматов и более 300 тысяч боеприпасов.Мы уже нашли, через какие каналы идут поставки, и пытаемся перекрыть эти каналы. Но нам нужно время, чтобы закрыть этот вопрос окончательно.– Сколько может занять времени?– Трудно назвать конкретное время, это зависит не только от меня. В Мьянме есть много сепаратистских групп, которые представляют различные национальности. На правительственном уровне сейчас идут переговоры с ними. Я уже два раз с ними встречался, и на переговорах мы решаем и обсуждаем три вопроса: что они хотят, что должно быть в стране, и что возможно сделать. Не все их желаниях могут быть выполнены, мы говорим о том, что нужно нашей стране. Среди их желаний и определенных векторов, куда движется страна, мы ищем и выбираем возможности. То, что мы можем делать для них, мы делаем. Когда будут урегулированы эти три вопросы, и сепаратистские группы перестанут получать оружие извне, вопрос решится автоматически.Хотел бы добавить, что нужно разделять сепаратистов и террористов. Начиная с 2011 года мы ведем переговоры, в результате которых десять групп оппозиции подписали соглашение о прекращении огня. Сегодня они с нами за столом переговоров. Остались еще шесть групп, которые не выходили с нами на связь, но мы планируем с ними контактировать и решить вопросы.Вторая категория – это террористы, которые появились после выборов. Недовольные их результатами люди вышли на улицы, взяли в руки оружие и совершают террористические акты. С ними мы не ведем переговоры, и смысла в этом нет. Мы хотим решить проблему с фальсификацией выборов по закону, но они не захотели. С теми людьми, кто понимает свои национальные интересы, мы разговариваем. Цель этих переговоров в том, что мы сохраним многопартийную демократическую систему в стране, создадим федеральную систему.– Как развивается ситуация в экономике? По некоторым оценкам она сильно пострадала из-за пандемии и протестов. Насколько целесообразно проводить выборы, намеченные на следующий год, или они могут быть отложены?– Пандемия негативно сказалась и ослабила экономику во многих странах мира, но у нас есть свои особенности. В Мьянму пандемия пришла после марта 2020 года. Но согласно данных и анализу экономика падала и до пандемии, то есть COVID-19 ухудшил ситуацию, как и политическая нестабильность. Политика и экономика – связанные вещи, поэтому сначала мы урегулируем политическую ситуацию, а после получим стабильность в экономике. Итак, мы сохранили политику, чтобы стабилизировать экономику.Что касается выборов, у нас в стране 330 избирательных участков. В 2010 году были открыты 325, в 2015 году – 323 участка, а в 2020 году – только 315 участков. В демократической системе основным фундаментом являются выборы, когда все население имеет право выбрать, кто будет управлять страной. Если нет – смысл демократии исчезает, и те цифры, которые я привел, говорят сами за себя. Но если еще меньше участков смогут открыться на следующих выборах, смысла в них нет. Так выбирать нечестно. Кроме того, выборы нужно проводить без внешнего давления, иначе они не будут честными и прозрачными. И свои выборы мы будем проводить без внешнего давления.Я бы хотел, чтобы на следующих выборах количество участков увеличилось. Это наша главная цель при организации выборов. На ситуацию влияет и политической стабильность, и экономика. Но мы обещали, что будем проводить выборы в ближайшее время, и мы всеми силами пытаемся это обещание выполнить.– Учитывая все то, что вы сказали, могут ли выборы, намеченные на следующий год, быть отложены?– Отвечать на этот вопрос преждевременно, потому что есть еще около четырех-пяти месяцев – что много для правительства – в течение которых мы можем изменить полностью ситуацию и может быть успеем провести выборы в ранее обещанные сроки. Пока рано это обсуждать.– Планирует ли Мьянма закупать российскую нефть? Могут ли расчеты проводиться в рублях?– Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России. Что касается системы платежей – в какой валюте принимает российская сторона, в такой мы и будем оплачивать. Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос, и мы могли бы платить в рублях – это хорошо.– У наших стран давние отношения с сфере ВТС, как оно развивается сегодня? Планирует ли Мьянма закупать у России системы ПВО? С учетом непростой ситуации в регионе, обсуждается ли сегодня возможность открытия российской военной базы в Мьянме?– Сотрудничество в сфере ВТС развивалось и продолжает развиваться. Вооружения и техника России по качеству стоят на первом месте и полностью покрывают наши потребности. Они очень помогают в расширении обороноспособности нашей страны, в перспективе – расширение состава военной техники и другие возможные проекты.Что касается создания военной базы Минобороны РФ на нашей территории, то это противоречит нашей конституции, не только в отношении России, конечно, а вообще присутствия на нашей территории иностранных военных. Но надо определиться, что мы понимаем под словом "базирование"? Да, мы не можем разрешить чужие армии, но Россия – наш друг, и мы можем найти другие возможности сотрудничества, в том числе и в сфере обороны. То есть не обязательно нужно создавать базу, можно найти и другие возможности сотрудничества по стабилизации ситуации в регионе.– США говорят о том, что связи России и Мьянмы напрямую противоречат усилиям АСЕАН, направленным на урегулирование конфликта, почему, на ваш взгляд, США так обеспокоены развитием отношений между Москвой и Пномпенем?– Ранее США помогали в юго-восточной Азии оппозиционерам, которые хотели разрушить стабильность в различных странах. И США поддерживали их именно, чтобы не было стабильности в регионе. История все помнит, это стало причиной многих конфликтов. На сегодняшний день на территории США проживают и получают помощь и поддержку оппозиционеры, которые создают нестабильность в различных странах в нашем регионе. Если провести сравнительный анализ, ни ранее СССР, ни позже Россия никогда не принимала у себя таких людей – если в чужой стране были конфликты, они должны решать их сами.И, наверняка, причина осуждения сотрудничества между нашими странами кроется в стремлении разбалансировать мировую стабильность. В многополярном мире мы – и Россия, и Мьянма – хотим сохранить мир и стабильность. АСЕАН также играет в этом большую роль. А США недовольны, потому что они хотят создать однополярный мир. Такое вмешательство США всегда реализуют под предлогом демократии, прав человека и созданием зависимости от доллара.– Страны АСЕАН решили не приглашать власти Мьянмы на саммиты и встречи министров иностранных дел до того, пока не будет выполнен план по урегулированию, принятый в АСЕАН, как вы считаете, сохраняет ли он еще свою актуальность? Нужно ли вам посредничество АСЕАН?– Мьянма вступила в АСЕАН в 1997 году. С первого дня мы всегда соблюдали все правила, мы ценим и чтим устав этого объединения. Если бы другие страны делали как и мы, то таких проблем не возникло. Они должны понять, что текущее правительство Мьянмы сформировано в соответствии с конституцией 2008 года, за которую проголосовали люди. Народ ее принял.В Уставе АСЕАН четко прописано, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других государств. А получается, что АСЕАН под предлогом посредничества вмешивается в наши дела. Но, сохраняя дух АСЕАН, мы участвовали в переговорах, совещаниях и слушали их. Были обозначены пять пунктов "дорожной карты" для урегулирования внутриполитической ситуации. Но у нас свои законы, свои правила, их поддержку и помощь мы с удовольствием принимаем, но эти усилия не должны противоречить нашим законам и нашей конституции.– Недавно была изменена мера пресечения для Аун Сан Су Чжи с домашнего ареста на заключение в тюрьме, с чем было связано это решение? Может ли оно быть пересмотрено?– Когда против нее были выдвинуты обвинения в фальсификации выборов, нам нужно было представить и доказательства в суде. В ходе расследования после выдвижения обвинений мы сделали послабление в виде домашнего ареста, пока идёт следствие. Но когда мы расследовали дело по всем судебным правилам, то нашли еще и другие преступления, в том числе, и взятки. Теперь речь идет об уголовном кодексе, и ее невозможно было оставлять под домашним арестом. Обсуждать, какие будут изменения по принятию решения в суде, ещё рано.– Недавно в Мьянме были казнены четыре члена партии НЛД, почему было необходимо применить именно высшую меру наказания?– Есть такое понятие – никто не выше закона. Но я хочу объяснить: вы назвали этих четырех человек бывшими членами партии НЛД. Но если бы это было просто политическое противостояние между партией и правительством – это одно. Но когда они перешли черту, когда они перешли к убийствам, уголовно наказуемым преступлениям – это закон, высшая мера наказания. Независимо от того, к какой бы партии они не принадлежали. Они не только убивали, это было спланированное преступление, в результате чего погибли мирные жители, госслужащие, врачи, преподаватели, монахи. Они жестоко всех убивали, поэтому к ним была применена высшая мера наказания в соответствии с уголовным кодексом.

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https://radiosputnik.ria.ru/20220807/1807869755.html

https://ria.ru/20220817/postavki-1810143691.html

https://ria.ru/20220906/atom-1814725328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, мьянма, россия, мин аунг хлайн (премьер-министр мьянмы)