https://ria.ru/20220907/kherson-1815243202.html
В Херсоне прогремели более десяти взрывов, сработала ПВО
В Херсоне прогремели более десяти взрывов, сработала ПВО - РИА Новости, 07.09.2022
В Херсоне прогремели более десяти взрывов, сработала ПВО
В Херсоне прогремели более десяти взрывов, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:47
2022-09-07T18:47
2022-09-07T22:13
специальная военная операция на украине
херсон
россия
украина
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запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 7 сен — РИА Новости. В Херсоне прогремели более десяти взрывов, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что следов и вспышек от ракет ПВО в небе не видно, но были слышны звуки взрывов.Помимо этого, взрывы раздавались на отдалении, в окрестностях города.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Херсон и прилегающие территории. Так, на прошлой неделе снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом, погибли два человека, еще четыре получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:47 07.09.2022 (обновлено: 22:13 07.09.2022)
В Херсоне прогремели более десяти взрывов, сработала ПВО
В Херсоне прогремели более десяти взрывов, предположительно, работает система ПВО