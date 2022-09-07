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В Херсоне прогремели более десяти взрывов, сработала ПВО - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/kherson-1815243202.html
В Херсоне прогремели более десяти взрывов, сработала ПВО
В Херсоне прогремели более десяти взрывов, сработала ПВО - РИА Новости, 07.09.2022
В Херсоне прогремели более десяти взрывов, сработала ПВО
В Херсоне прогремели более десяти взрывов, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:47
2022-09-07T22:13
специальная военная операция на украине
херсон
россия
украина
в мире
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 7 сен — РИА Новости. В Херсоне прогремели более десяти взрывов, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что следов и вспышек от ракет ПВО в небе не видно, но были слышны звуки взрывов.Помимо этого, взрывы раздавались на отдалении, в окрестностях города.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Херсон и прилегающие территории. Так, на прошлой неделе снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом, погибли два человека, еще четыре получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220906/poteri-1814702429.html
https://ria.ru/20220907/referendum-1815206501.html
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херсон
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украина
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херсон, россия, украина, в мире, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Украина, В мире, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
18:47 07.09.2022 (обновлено: 22:13 07.09.2022)
 
В Херсоне прогремели более десяти взрывов, сработала ПВО

В Херсоне прогремели более десяти взрывов, предположительно, работает система ПВО

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и город Херсон
Вид на реку Днепр и город Херсон - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Вид на реку Днепр и город Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 7 сен — РИА Новости. В Херсоне прогремели более десяти взрывов, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что следов и вспышек от ракет ПВО в небе не видно, но были слышны звуки взрывов.
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Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияУкраинаВ миреЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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