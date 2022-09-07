https://ria.ru/20220907/kazn-1815190532.html
МИД ДНР пригласил Москалькову в Донецк после слов о смертной казни
МИД ДНР пригласил Москалькову в Донецк после слов о смертной казни - РИА Новости, 07.09.2022
МИД ДНР пригласил Москалькову в Донецк после слов о смертной казни
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова пригласила омбудсмена РФ Татьяну Москалькову в ДНР, чтобы ознакомиться с мнением жителей РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:36
2022-09-07T16:36
2022-09-07T16:50
общество
россия
донецкая народная республика
татьяна москалькова
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова пригласила омбудсмена РФ Татьяну Москалькову в ДНР, чтобы ознакомиться с мнением жителей республики о смертной казни в отношении иностранных наёмников, воевавших на стороне Украины.Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут его сами, "но это дело независимого государства".По словам Никоноровой, жители ДНР отрицательно относятся к идее моратория на смертную казнь. "Насчёт запроса общества, я думаю, я с удовольствием приглашаю госпожу Москалькову в Донецкую Народную Республику пообщаться с нашим обществом и послушать, какой в нашем обществе есть запрос", - сказала Никонорова.Комментируя слова Москальковой, Никонорова также указала, что смертная казнь в ДНР применяется согласно законодательству. "Республика является правовым государством. У нас есть уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, у нас действуют суды, у нас действуют все правоохранительные органы. Соответственно этому законодательству и принимаются решения", - сказала она.
https://ria.ru/20220820/kazn-1811048490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, татьяна москалькова, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, смертная казнь в россии: формальность и реальность
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Татьяна Москалькова, Наталья Никонорова, Ситуация в ДНР и ЛНР, Смертная казнь в России: формальность и реальность
16:36 07.09.2022 (обновлено: 16:50 07.09.2022)
МИД ДНР пригласил Москалькову в Донецк после слов о смертной казни
МИД ДНР пригласил Москалькову в Донецк ознакомиться с позицией жителей по смертной казни
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова пригласила омбудсмена РФ Татьяну Москалькову в ДНР, чтобы ознакомиться с мнением жителей республики о смертной казни в отношении иностранных наёмников, воевавших на стороне Украины.
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР
и ДНР, если они поднимут его сами, "но это дело независимого государства".
По словам Никоноровой, жители ДНР отрицательно относятся к идее моратория на смертную казнь. "Насчёт запроса общества, я думаю, я с удовольствием приглашаю госпожу Москалькову в Донецкую Народную Республику пообщаться с нашим обществом и послушать, какой в нашем обществе есть запрос", - сказала Никонорова.
Комментируя слова Москальковой, Никонорова также указала, что смертная казнь в ДНР применяется согласно законодательству. "Республика является правовым государством. У нас есть уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, у нас действуют суды, у нас действуют все правоохранительные органы. Соответственно этому законодательству и принимаются решения", - сказала она.