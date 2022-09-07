https://ria.ru/20220907/kartofel-1815046425.html
Ресторатор считает, что тонкий картофель фри вернется в следующем году
Ресторатор считает, что тонкий картофель фри вернется в следующем году - РИА Новости, 07.09.2022
Ресторатор считает, что тонкий картофель фри вернется в следующем году
Привычный тонкий картофель фри вернётся в общепит России в следующем году, проблемы возникли из-за отсутствуя заказа на посев специальной картошки, заявил РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:13
2022-09-07T10:13
2022-09-07T11:23
экономика
игорь бухаров
россия
владивосток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Привычный тонкий картофель фри вернётся в общепит России в следующем году, проблемы возникли из-за отсутствуя заказа на посев специальной картошки, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в кулуарах Восточного экономического форума.Ранее в сентябре в пресс-службе предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" (преемника McDonald's в России) заявили агентству, что картофель фри появится во всех ресторанах сети в течение сентября, однако он станет крупнее и часть сырья будут завозить из-за рубежа. До этого фри отсутствовал в части ресторанов сети, в связи с неурожаем соответствующих сортов картофеля, как также поясняли в компании."Вся проблема возникла из-за того, что большим заказчиком производства этого картофеля были такие крупные сети, как McDonald's, Burger King. В связи с тем, что они не понимали, уходят они или не уходят с территории России… они своим производителям в Липецкой губернии и других местах, не сделали заказ. Те производители понимали, что они этот картофель продать не смогут, и они просто засадили обыкновенный картофель, который они могут реализовать… На следующий год заказ будет, и все получится", - заявил Бухаров.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под брендом "Вкусно - и точка".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220725/importozameschenie-1804291754.html
https://ria.ru/20211231/kartoshka-1766305494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь бухаров, россия, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Игорь Бухаров, Россия, Владивосток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:13 07.09.2022 (обновлено: 11:23 07.09.2022)
Ресторатор считает, что тонкий картофель фри вернется в следующем году
Ресторатор Бухаров: привычный тонкий картофель фри вернется в Россию в следующем году
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Привычный тонкий картофель фри вернётся в общепит России в следующем году, проблемы возникли из-за отсутствуя заказа на посев специальной картошки, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в кулуарах Восточного экономического форума.
Ранее в сентябре в пресс-службе предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" (преемника McDonald's
в России) заявили агентству, что картофель фри появится во всех ресторанах сети в течение сентября, однако он станет крупнее и часть сырья будут завозить из-за рубежа. До этого фри отсутствовал в части ресторанов сети, в связи с неурожаем соответствующих сортов картофеля, как также поясняли в компании.
"Вся проблема возникла из-за того, что большим заказчиком производства этого картофеля были такие крупные сети, как McDonald's, Burger King. В связи с тем, что они не понимали, уходят они или не уходят с территории России… они своим производителям в Липецкой губернии и других местах, не сделали заказ. Те производители понимали, что они этот картофель продать не смогут, и они просто засадили обыкновенный картофель, который они могут реализовать… На следующий год заказ будет, и все получится", - заявил Бухаров.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под брендом "Вкусно - и точка".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.