https://ria.ru/20220907/kartofel-1815046425.html

Ресторатор считает, что тонкий картофель фри вернется в следующем году

Ресторатор считает, что тонкий картофель фри вернется в следующем году - РИА Новости, 07.09.2022

Ресторатор считает, что тонкий картофель фри вернется в следующем году

Привычный тонкий картофель фри вернётся в общепит России в следующем году, проблемы возникли из-за отсутствуя заказа на посев специальной картошки, заявил РИА... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:13

2022-09-07T10:13

2022-09-07T11:23

экономика

игорь бухаров

россия

владивосток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/31/1520583128_0:343:6582:4045_1920x0_80_0_0_d67b08e4d65b5e4bcb6fcbe817d64952.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Привычный тонкий картофель фри вернётся в общепит России в следующем году, проблемы возникли из-за отсутствуя заказа на посев специальной картошки, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в кулуарах Восточного экономического форума.Ранее в сентябре в пресс-службе предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" (преемника McDonald's в России) заявили агентству, что картофель фри появится во всех ресторанах сети в течение сентября, однако он станет крупнее и часть сырья будут завозить из-за рубежа. До этого фри отсутствовал в части ресторанов сети, в связи с неурожаем соответствующих сортов картофеля, как также поясняли в компании."Вся проблема возникла из-за того, что большим заказчиком производства этого картофеля были такие крупные сети, как McDonald's, Burger King. В связи с тем, что они не понимали, уходят они или не уходят с территории России… они своим производителям в Липецкой губернии и других местах, не сделали заказ. Те производители понимали, что они этот картофель продать не смогут, и они просто засадили обыкновенный картофель, который они могут реализовать… На следующий год заказ будет, и все получится", - заявил Бухаров.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под брендом "Вкусно - и точка".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220725/importozameschenie-1804291754.html

https://ria.ru/20211231/kartoshka-1766305494.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, игорь бухаров, россия, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)