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На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220907/kamchatka-1815187786.html
На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока
На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока - РИА Новости, 07.09.2022
На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока
Из-за резкого роста турпотока на Камчатке наблюдается дефицит средств размещения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:58
2022-09-07T17:58
туризм
новости - туризм
владимир солодов
коммерческая недвижимость
отели
гостиницы
строительство
камчатский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Из-за резкого роста турпотока на Камчатке наблюдается дефицит средств размещения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов."Туризм на Камчатке — самая динамичная отрасль экономики, быстрее всего рост там происходит. Мы видим очень большой спрос, который связан и с ограничением по посещению зарубежных стран, и с политикой субсидирования авиабилетов. И достаточно серьезный дефицит сегодня испытываем с точки зрения мест размещения. Но избыточный спрос — прекрасная возможность для реализации инвестиционных проектов", — заявил Солодов.Он отметил, что для решения вопроса дефицита планируется создавать новые отели и базы размещения."Они активно строятся, но этого все равно недостаточно. Мы посчитали, что только в городе надо 100 тысяч квадратных метров гостиниц класса четыре и пять звезд. Кроме того, нужны также апартаменты, которые могут использоваться в туристический сезон", — пояснил губернатор.
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новости - туризм, владимир солодов, коммерческая недвижимость, отели, гостиницы, строительство, камчатский край, туризм, туристы, в дтп во вьетнаме погибли российские туристы, турпоток
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Солодов, Коммерческая недвижимость, Отели, Гостиницы, Строительство, Камчатский край, Туризм, туристы, В ДТП во Вьетнаме погибли российские туристы, турпоток
17:58 07.09.2022
 
На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока

Солодов: резкий рост турпотока отмечается на Камчатке, возник дефицит мест размещения

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкТурист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения в Камчатском крае
Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Из-за резкого роста турпотока на Камчатке наблюдается дефицит средств размещения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов.
"Туризм на Камчатке — самая динамичная отрасль экономики, быстрее всего рост там происходит. Мы видим очень большой спрос, который связан и с ограничением по посещению зарубежных стран, и с политикой субсидирования авиабилетов. И достаточно серьезный дефицит сегодня испытываем с точки зрения мест размещения. Но избыточный спрос — прекрасная возможность для реализации инвестиционных проектов", — заявил Солодов.
Он отметил, что для решения вопроса дефицита планируется создавать новые отели и базы размещения.
"Они активно строятся, но этого все равно недостаточно. Мы посчитали, что только в городе надо 100 тысяч квадратных метров гостиниц класса четыре и пять звезд. Кроме того, нужны также апартаменты, которые могут использоваться в туристический сезон", — пояснил губернатор.
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
13:32Туризм
Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске вырос в пять раз за четыре года
 
ТуризмНовости - ТуризмВладимир СолодовКоммерческая недвижимостьОтелиГостиницыСтроительствоКамчатский крайТуризмтуристыВ ДТП во Вьетнаме погибли российские туристытурпоток
 
 
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