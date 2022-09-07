https://ria.ru/20220907/kamchatka-1815187786.html

На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока

На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока - РИА Новости, 07.09.2022

На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока

Из-за резкого роста турпотока на Камчатке наблюдается дефицит средств размещения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:58

2022-09-07T17:58

2022-09-07T17:58

туризм

новости - туризм

владимир солодов

коммерческая недвижимость

отели

гостиницы

строительство

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800035373_0:138:2884:1760_1920x0_80_0_0_e7b188edcc55e7323301c35a2dc737e7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Из-за резкого роста турпотока на Камчатке наблюдается дефицит средств размещения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов."Туризм на Камчатке — самая динамичная отрасль экономики, быстрее всего рост там происходит. Мы видим очень большой спрос, который связан и с ограничением по посещению зарубежных стран, и с политикой субсидирования авиабилетов. И достаточно серьезный дефицит сегодня испытываем с точки зрения мест размещения. Но избыточный спрос — прекрасная возможность для реализации инвестиционных проектов", — заявил Солодов.Он отметил, что для решения вопроса дефицита планируется создавать новые отели и базы размещения."Они активно строятся, но этого все равно недостаточно. Мы посчитали, что только в городе надо 100 тысяч квадратных метров гостиниц класса четыре и пять звезд. Кроме того, нужны также апартаменты, которые могут использоваться в туристический сезон", — пояснил губернатор.

https://ria.ru/20220907/vef-1815119785.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, владимир солодов, коммерческая недвижимость, отели, гостиницы, строительство, камчатский край, туризм, туристы, в дтп во вьетнаме погибли российские туристы, турпоток