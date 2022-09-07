https://ria.ru/20220907/kamchatka-1815187786.html
На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока
На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока - РИА Новости, 07.09.2022
На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока
Из-за резкого роста турпотока на Камчатке наблюдается дефицит средств размещения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:58
2022-09-07T17:58
2022-09-07T17:58
туризм
новости - туризм
владимир солодов
коммерческая недвижимость
отели
гостиницы
строительство
камчатский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Из-за резкого роста турпотока на Камчатке наблюдается дефицит средств размещения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов."Туризм на Камчатке — самая динамичная отрасль экономики, быстрее всего рост там происходит. Мы видим очень большой спрос, который связан и с ограничением по посещению зарубежных стран, и с политикой субсидирования авиабилетов. И достаточно серьезный дефицит сегодня испытываем с точки зрения мест размещения. Но избыточный спрос — прекрасная возможность для реализации инвестиционных проектов", — заявил Солодов.Он отметил, что для решения вопроса дефицита планируется создавать новые отели и базы размещения."Они активно строятся, но этого все равно недостаточно. Мы посчитали, что только в городе надо 100 тысяч квадратных метров гостиниц класса четыре и пять звезд. Кроме того, нужны также апартаменты, которые могут использоваться в туристический сезон", — пояснил губернатор.
https://ria.ru/20220907/vef-1815119785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Камчатке возник дефицит гостниц из-за резкого роста турпотока
Солодов: резкий рост турпотока отмечается на Камчатке, возник дефицит мест размещения
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Из-за резкого роста турпотока на Камчатке наблюдается дефицит средств размещения, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов.
"Туризм на Камчатке — самая динамичная отрасль экономики, быстрее всего рост там происходит. Мы видим очень большой спрос, который связан и с ограничением по посещению зарубежных стран, и с политикой субсидирования авиабилетов. И достаточно серьезный дефицит сегодня испытываем с точки зрения мест размещения. Но избыточный спрос — прекрасная возможность для реализации инвестиционных проектов", — заявил Солодов.
Он отметил, что для решения вопроса дефицита планируется создавать новые отели и базы размещения.
"Они активно строятся, но этого все равно недостаточно. Мы посчитали, что только в городе надо 100 тысяч квадратных метров гостиниц класса четыре и пять звезд. Кроме того, нужны также апартаменты, которые могут использоваться в туристический сезон", — пояснил губернатор.