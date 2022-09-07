https://ria.ru/20220907/kadyrov-1815256935.html
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов элитных подразделений
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов элитных подразделений - РИА Новости, 07.09.2022
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов элитных подразделений
В зону специальной военной операции в Донбассе отправились бойцы из элитных подразделений — полка "Север" и батальона "Юг", заявил глава Чеченской Республики в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:37
2022-09-07T19:37
2022-09-07T20:28
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
донбасс
россия
владимир путин
в мире
украина
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 7 сен — РИА Новости. В зону специальной военной операции в Донбассе отправились бойцы из элитных подразделений — полка "Север" и батальона "Юг", заявил глава Чеченской Республики в Telegram-канале."В зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений — полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и батальона "Юг" ФСВНГ России. В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные президентом Владимиром Путиным задачи", — сообщил он.По словам чеченского лидера, среди отправившихся бойцов есть обладатели краповых беретов, для многих из которых это "далеко не первая отправка в Донбасс".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220904/kadyrov-1814346382.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рамзан кадыров, донбасс, россия, владимир путин, в мире, украина, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Донбасс, Россия, Владимир Путин, В мире, Украина, Чеченская республика (Чечня)
19:37 07.09.2022 (обновлено: 20:28 07.09.2022)
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов элитных подразделений
Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов полка "Север" и батальона "Юг"