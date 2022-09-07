https://ria.ru/20220907/kadyrov-1815256935.html

Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов элитных подразделений

Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов элитных подразделений - РИА Новости, 07.09.2022

Кадыров сообщил об отправке в Донбасс бойцов элитных подразделений

В зону специальной военной операции в Донбассе отправились бойцы из элитных подразделений — полка "Север" и батальона "Юг", заявил глава Чеченской Республики в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:37

2022-09-07T19:37

2022-09-07T20:28

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

донбасс

россия

владимир путин

в мире

украина

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 7 сен — РИА Новости. В зону специальной военной операции в Донбассе отправились бойцы из элитных подразделений — полка "Север" и батальона "Юг", заявил глава Чеченской Республики в Telegram-канале."В зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений — полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и батальона "Юг" ФСВНГ России. В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные президентом Владимиром Путиным задачи", — сообщил он.По словам чеченского лидера, среди отправившихся бойцов есть обладатели краповых беретов, для многих из которых это "далеко не первая отправка в Донбасс".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220904/kadyrov-1814346382.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рамзан кадыров, донбасс, россия, владимир путин, в мире, украина, чеченская республика (чечня)