https://ria.ru/20220907/kachestva-1813693849.html
"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?
"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным? - РИА Новости, 07.09.2022
"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?
Как с первого взгляда отличить спринтера от марафонца, зачем нам ловкость и скорость в обычной жизни, и вот мытье окон – это силовая тренировка или еще что-то? Как улучшить свои физические качества, почему это необходимо всем и за что хвататься в первую очередь.
2022-09-07T12:00
2022-09-07T12:00
2022-09-07T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
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"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?
Как с первого взгляда отличить спринтера от марафонца, зачем нам ловкость и скорость в обычной жизни, и вот мытье окон – это силовая тренировка или еще что-то? Как улучшить свои физические качества, почему это необходимо всем и за что хвататься в первую очередь.
audio/mpeg
"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?
Как с первого взгляда отличить спринтера от марафонца, зачем нам ловкость и скорость в обычной жизни, и вот мытье окон – это силовая тренировка или еще что-то? Как улучшить свои физические качества, почему это необходимо всем и за что хвататься в первую очередь.
audio/mpeg
Как стать сильным, ловким и выносливым - рассказывает Валерий Жумадилов - легкоатлет, который всерьез начал заниматься спортом в 50 лет. Сейчас ему 60, и он успешно выступает на соревнованиях в категории Masters (ветераны спорта и любители), а также ведет популярный канал на Youtube.1:45 – что такое физические качества3:15 – почему у марафонцев тонкие руки4:30 – что улучшать в первую очередь5:10 – как сила помогает скелету6:01 – какие мышцы нагружает мытье окон7:40 – что важнее – сила или ум11:00 – зачем при вывихе голеностопа растяжка12:20 – быстрота в быту15:30 – кино на баланс-бордах16:40 – "занимайтесь тем, что вам не нравится"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?
Как с первого взгляда отличить спринтера от марафонца, зачем нам ловкость и скорость в обычной жизни, и вот мытье окон – это силовая тренировка или еще что-то? Как улучшить свои физические качества, почему это необходимо всем и за что хвататься в первую очередь.