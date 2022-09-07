https://ria.ru/20220907/kachestva-1813693849.html

"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?

"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным? - РИА Новости, 07.09.2022

"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?

Как с первого взгляда отличить спринтера от марафонца, зачем нам ловкость и скорость в обычной жизни, и вот мытье окон – это силовая тренировка или еще что-то? Как улучшить свои физические качества, почему это необходимо всем и за что хвататься в первую очередь.

2022-09-07T12:00

2022-09-07T12:00

2022-09-07T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным? Как с первого взгляда отличить спринтера от марафонца, зачем нам ловкость и скорость в обычной жизни, и вот мытье окон – это силовая тренировка или еще что-то? Как улучшить свои физические качества, почему это необходимо всем и за что хвататься в первую очередь. audio/mpeg

"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным? Как с первого взгляда отличить спринтера от марафонца, зачем нам ловкость и скорость в обычной жизни, и вот мытье окон – это силовая тренировка или еще что-то? Как улучшить свои физические качества, почему это необходимо всем и за что хвататься в первую очередь. audio/mpeg

Как стать сильным, ловким и выносливым - рассказывает Валерий Жумадилов - легкоатлет, который всерьез начал заниматься спортом в 50 лет. Сейчас ему 60, и он успешно выступает на соревнованиях в категории Masters (ветераны спорта и любители), а также ведет популярный канал на Youtube.1:45 – что такое физические качества3:15 – почему у марафонцев тонкие руки4:30 – что улучшать в первую очередь5:10 – как сила помогает скелету6:01 – какие мышцы нагружает мытье окон7:40 – что важнее – сила или ум11:00 – зачем при вывихе голеностопа растяжка12:20 – быстрота в быту15:30 – кино на баланс-бордах16:40 – "занимайтесь тем, что вам не нравится"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио