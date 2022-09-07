https://ria.ru/20220907/kabmin-1814984543.html
Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине Трасс
Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине Трасс - РИА Новости, 07.09.2022
Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине Трасс
Темнокожие чиновники вошли в кабмин нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, впервые заняв посты в ключевых министерствах — финансов и иностранных дел. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T00:58
2022-09-07T00:58
2022-09-07T10:48
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Темнокожие чиновники вошли в кабмин нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, впервые заняв посты в ключевых министерствах — финансов и иностранных дел.В частности, речь идет о главе британского Минфина Кваси Квартенге, министре иностранных дел Джеймсе Клеверли и главе МВД Суэлле Браверман.Квартенг, чьи родители — ганцы по происхождению, стал первым темнокожим министром финансов в истории Великобритании, а Клеверли — первым темнокожим главой МИД. Родители Браверман имеют индийское происхождение, они эмигрировали в Британию из Кении и Мавритании.Ранее в Великобритании широко обсуждалась ситуация с тем, что ВВС страны якобы перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В Минобороны Британии эту информацию опровергли. При этом из сообщений ВВС Британии следовало, что "цели по этническому и гендерному разнообразию среди служащих" в действительности существуют.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
00:58 07.09.2022 (обновлено: 10:48 07.09.2022)
Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине Трасс
Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине нового премьера Британии Трасс
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Темнокожие чиновники вошли в кабмин нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, впервые заняв посты в ключевых министерствах — финансов и иностранных дел.
В частности, речь идет о главе британского Минфина Кваси Квартенге, министре иностранных дел Джеймсе Клеверли и главе МВД Суэлле Браверман.
Квартенг, чьи родители — ганцы по происхождению, стал первым темнокожим министром финансов в истории Великобритании, а Клеверли — первым темнокожим главой МИД. Родители Браверман имеют индийское происхождение, они эмигрировали в Британию из Кении
и Мавритании
.
Ранее в Великобритании широко обсуждалась ситуация с тем, что ВВС страны якобы перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В Минобороны Британии эту информацию опровергли. При этом из сообщений ВВС Британии следовало, что "цели по этническому и гендерному разнообразию среди служащих" в действительности существуют.