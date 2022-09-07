Рейтинг@Mail.ru
Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине Трасс - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/kabmin-1814984543.html
Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине Трасс
Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине Трасс - РИА Новости, 07.09.2022
Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине Трасс
Темнокожие чиновники вошли в кабмин нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, впервые заняв посты в ключевых министерствах — финансов и иностранных дел. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T00:58
2022-09-07T10:48
в мире
лиз трасс
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814573023_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c08719aaba14e5cd95c1cbc28cf75a50.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Темнокожие чиновники вошли в кабмин нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, впервые заняв посты в ключевых министерствах — финансов и иностранных дел.В частности, речь идет о главе британского Минфина Кваси Квартенге, министре иностранных дел Джеймсе Клеверли и главе МВД Суэлле Браверман.Квартенг, чьи родители — ганцы по происхождению, стал первым темнокожим министром финансов в истории Великобритании, а Клеверли — первым темнокожим главой МИД. Родители Браверман имеют индийское происхождение, они эмигрировали в Британию из Кении и Мавритании.Ранее в Великобритании широко обсуждалась ситуация с тем, что ВВС страны якобы перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В Минобороны Британии эту информацию опровергли. При этом из сообщений ВВС Британии следовало, что "цели по этническому и гендерному разнообразию среди служащих" в действительности существуют.
https://ria.ru/20220906/kvartenga-1814981312.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814573023_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f766cbdf87932f143834a74f43397ffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
00:58 07.09.2022 (обновлено: 10:48 07.09.2022)
 
Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине Трасс

Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине нового премьера Британии Трасс

© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Темнокожие чиновники вошли в кабмин нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, впервые заняв посты в ключевых министерствах — финансов и иностранных дел.
В частности, речь идет о главе британского Минфина Кваси Квартенге, министре иностранных дел Джеймсе Клеверли и главе МВД Суэлле Браверман.
Квартенг, чьи родители — ганцы по происхождению, стал первым темнокожим министром финансов в истории Великобритании, а Клеверли — первым темнокожим главой МИД. Родители Браверман имеют индийское происхождение, они эмигрировали в Британию из Кении и Мавритании.
Ранее в Великобритании широко обсуждалась ситуация с тем, что ВВС страны якобы перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В Минобороны Британии эту информацию опровергли. При этом из сообщений ВВС Британии следовало, что "цели по этническому и гендерному разнообразию среди служащих" в действительности существуют.
Британский политик Кваси Квартенг - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 23:58
Биография Кваси Квартенга
 
В миреЛиз ТрассВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала