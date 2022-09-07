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Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022
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Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД
Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022
Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД
Россия и Китай работают над инвестиционными проектами на общую сумму порядка 160 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор Первого... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:57
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экономика
россия
китай
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китай работают над инвестиционными проектами на общую сумму порядка 160 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев."В портфеле профильной межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству 79 проектов на сумму порядка 160 миллиардов долларов США", - сказал Зиновьев.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева &gt;&gt;
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экономика, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
03:57 07.09.2022 (обновлено: 09:58 07.09.2022)
 
Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД

Зиновьев: Россия и КНР работают над инвестпроектами на сумму около 160 миллиардов долларов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китай работают над инвестиционными проектами на общую сумму порядка 160 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"В портфеле профильной межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству 79 проектов на сумму порядка 160 миллиардов долларов США", - сказал Зиновьев.
"В отличие от США, где вокруг инвестиций из КНР создается атмосфера враждебности и подозрительности, в России приветствуют капиталовложения из Китая и стараются создать для них благоприятный режим. Дружественные политические отношения между нашими странами обеспечивают стабильные условия для продвижения и расширения такой кооперации", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>
Государственные флаги РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 06:55
Эксперт: Россия и КНР наращивают сотрудничество, несмотря на санкции Запада
 
ЭкономикаРоссияКитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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