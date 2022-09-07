https://ria.ru/20220907/investproekty-1814992928.html

Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД

Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022

Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД

Россия и Китай работают над инвестиционными проектами на общую сумму порядка 160 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор Первого... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:57

2022-09-07T03:57

2022-09-07T09:58

экономика

россия

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китай работают над инвестиционными проектами на общую сумму порядка 160 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев."В портфеле профильной межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству 79 проектов на сумму порядка 160 миллиардов долларов США", - сказал Зиновьев.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>

https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814715157.html

россия

китай

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)