https://ria.ru/20220907/investproekty-1814992928.html
Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД
Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022
Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД
Россия и Китай работают над инвестиционными проектами на общую сумму порядка 160 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор Первого... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:57
2022-09-07T03:57
2022-09-07T09:58
экономика
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китай работают над инвестиционными проектами на общую сумму порядка 160 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев."В портфеле профильной межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству 79 проектов на сумму порядка 160 миллиардов долларов США", - сказал Зиновьев.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>
https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814715157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
03:57 07.09.2022 (обновлено: 09:58 07.09.2022)
Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД
Зиновьев: Россия и КНР работают над инвестпроектами на сумму около 160 миллиардов долларов