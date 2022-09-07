https://ria.ru/20220907/interesy-1815080743.html

Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб интересам, заявил Путин

Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб интересам, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб интересам, заявил Путин

Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:03

2022-09-07T12:03

2022-09-07T12:17

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вэф-2022

экономика

цены на нефть

владимир путин

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение Запада ограничить цены на российские энергоресурсы."Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а что будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия, вэф-2022, экономика, цены на нефть, владимир путин, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)