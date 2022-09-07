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Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб интересам, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб интересам, заявил Путин
Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб интересам, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб интересам, заявил Путин
Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:03
2022-09-07T12:17
россия
вэф-2022
экономика
цены на нефть
владимир путин
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение Запада ограничить цены на российские энергоресурсы."Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а что будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, вэф-2022, экономика, цены на нефть, владимир путин, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Россия, ВЭФ-2022, Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
12:03 07.09.2022 (обновлено: 12:17 07.09.2022)
 
Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб интересам, заявил Путин

Путин: Россия ничего не будет поставлять за рубеж, если это будет противоречить интересам

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение Запада ограничить цены на российские энергоресурсы.
"Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а что будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
11:49
Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме
 
РоссияВЭФ-2022ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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