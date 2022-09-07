https://ria.ru/20220907/inflyatsiya-1815032510.html

Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин

Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин

Глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:33

2022-09-07T09:33

2022-09-07T09:33

экономика

владимир путин

сша

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ."Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html

сша

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, владимир путин, сша, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022