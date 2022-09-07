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Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин
Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин
Глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:33
2022-09-07T09:33
экономика
владимир путин
сша
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ."Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, сша, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Экономика, Владимир Путин, США, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
09:33 07.09.2022
 
Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин

Президент России Путин заявил, что глобальная инфляция подстегнута позицией Запада

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ.
"Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%", - сказал он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин
08:57
Путин поставил Запад на колени, пишет Daily Express
 
ЭкономикаВладимир ПутинСШАРоссияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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