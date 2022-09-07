https://ria.ru/20220907/inflyatsiya-1815032510.html
Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин
Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин
Глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:33
2022-09-07T09:33
2022-09-07T09:33
экономика
владимир путин
сша
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ."Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, сша, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Экономика, Владимир Путин, США, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
Глобальная инфляция подстегнута позицией Запада, заявил Путин
Президент России Путин заявил, что глобальная инфляция подстегнута позицией Запада