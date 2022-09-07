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Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией - РИА Новости, 07.09.2022
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Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией
Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией - РИА Новости, 07.09.2022
Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией
Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией, в частности, в области энергетики и по вопросам Арктики, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:40
2022-09-07T11:55
индия
россия
нарендра моди
в мире
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен – РИА Новости. Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией, в частности, в области энергетики и по вопросам Арктики, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на Восточном экономическом форуме."Индия заинтересована в укреплении партнерства с Россией во многих вопросах, в том числе, связанных с Арктикой. Также у нас имеются огромные возможности для сотрудничества в сфере энергетики", - сказал Моди. Он добавил, что Индия внесла значимые инвестиции в такие сферы на российском Дальнем Востоке, как фармацевтика и алмазная промышленность.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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индия, россия, нарендра моди, в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Индия, Россия, Нарендра Моди, В мире, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
11:40 07.09.2022 (обновлено: 11:55 07.09.2022)
 
Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией

Премьер Индии Моди заявил, что Нью-Дели заинтересован в укреплении партнерства с Москвой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен – РИА Новости. Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией, в частности, в области энергетики и по вопросам Арктики, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.
"Индия заинтересована в укреплении партнерства с Россией во многих вопросах, в том числе, связанных с Арктикой. Также у нас имеются огромные возможности для сотрудничества в сфере энергетики", - сказал Моди. Он добавил, что Индия внесла значимые инвестиции в такие сферы на российском Дальнем Востоке, как фармацевтика и алмазная промышленность.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
02:12
Пушков усомнился, что США удастся подтянуть Индию к политике "потолка" цен
 
ИндияРоссияНарендра МодиВ миреВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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