https://ria.ru/20220907/indiya-1815075317.html
Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией
Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией - РИА Новости, 07.09.2022
Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией
Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией, в частности, в области энергетики и по вопросам Арктики, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:40
2022-09-07T11:40
2022-09-07T11:55
индия
россия
нарендра моди
в мире
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен – РИА Новости. Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией, в частности, в области энергетики и по вопросам Арктики, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на Восточном экономическом форуме."Индия заинтересована в укреплении партнерства с Россией во многих вопросах, в том числе, связанных с Арктикой. Также у нас имеются огромные возможности для сотрудничества в сфере энергетики", - сказал Моди. Он добавил, что Индия внесла значимые инвестиции в такие сферы на российском Дальнем Востоке, как фармацевтика и алмазная промышленность.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/neft-1814989162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, нарендра моди, в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Индия, Россия, Нарендра Моди, В мире, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
11:40 07.09.2022 (обновлено: 11:55 07.09.2022)
Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией
Премьер Индии Моди заявил, что Нью-Дели заинтересован в укреплении партнерства с Москвой