https://ria.ru/20220907/indiya-1815075317.html

Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией

Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией - РИА Новости, 07.09.2022

Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией

Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией, в частности, в области энергетики и по вопросам Арктики, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:40

2022-09-07T11:40

2022-09-07T11:55

индия

россия

нарендра моди

в мире

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен – РИА Новости. Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией, в частности, в области энергетики и по вопросам Арктики, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на Восточном экономическом форуме."Индия заинтересована в укреплении партнерства с Россией во многих вопросах, в том числе, связанных с Арктикой. Также у нас имеются огромные возможности для сотрудничества в сфере энергетики", - сказал Моди. Он добавил, что Индия внесла значимые инвестиции в такие сферы на российском Дальнем Востоке, как фармацевтика и алмазная промышленность.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/neft-1814989162.html

индия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

индия, россия, нарендра моди, в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)