https://ria.ru/20220907/indiya-1814999788.html
МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России
МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России - РИА Новости, 07.09.2022
МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России
Москва приветствует конструктивный вклад Индии в освоение Арктической зоны РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:37
2022-09-07T06:37
2022-09-07T06:37
россия
индия
дальневосточный федеральный университет
в мире
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Москва приветствует конструктивный вклад Индии в освоение Арктической зоны РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.По его словам, особенно перспективным является двустороннее сотрудничество по развитию инфраструктуры Северного морского пути, а также в области арктического судостроения, энергетики, науки, охраны окружающей среды."Приветствуем конструктивный вклад Индии в качестве наблюдателя Арктического совета, в котором Россия председательствует до мая следующего года", - отметил Корчунов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220901/indiya-1813627815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, дальневосточный федеральный университет, в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Россия, Индия, Дальневосточный федеральный университет, В мире, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России
Дипломат Корчунов: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Москва приветствует конструктивный вклад Индии в освоение Арктической зоны РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Считаем Индию важным партнером в экономическом освоении Арктической зоны РФ. Позитивно оцениваем участие индийских компаний в разработке Ванкорского нефтегазового месторождения... Приветствуем интерес к проектам "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2". Заинтересованы во вхождении индийских партнеров и в другие проекты российской Арктики", - сказал он на полях ВЭФ в ходе дискуссии по теме "Глобальное влияние российской Арктики: возможности для Южной Азии".
По его словам, особенно перспективным является двустороннее сотрудничество по развитию инфраструктуры Северного морского пути, а также в области арктического судостроения, энергетики, науки, охраны окружающей среды.
"Приветствуем конструктивный вклад Индии в качестве наблюдателя Арктического совета, в котором Россия председательствует до мая следующего года", - отметил Корчунов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.