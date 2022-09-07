https://ria.ru/20220907/indiya-1814999788.html

МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России

МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России - РИА Новости, 07.09.2022

МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России

Москва приветствует конструктивный вклад Индии в освоение Арктической зоны РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:37

2022-09-07T06:37

2022-09-07T06:37

россия

индия

дальневосточный федеральный университет

в мире

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Москва приветствует конструктивный вклад Индии в освоение Арктической зоны РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.По его словам, особенно перспективным является двустороннее сотрудничество по развитию инфраструктуры Северного морского пути, а также в области арктического судостроения, энергетики, науки, охраны окружающей среды."Приветствуем конструктивный вклад Индии в качестве наблюдателя Арктического совета, в котором Россия председательствует до мая следующего года", - отметил Корчунов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220901/indiya-1813627815.html

россия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, индия, дальневосточный федеральный университет, в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)