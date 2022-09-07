Рейтинг@Mail.ru
МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/indiya-1814999788.html
МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России
МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России - РИА Новости, 07.09.2022
МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России
Москва приветствует конструктивный вклад Индии в освоение Арктической зоны РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:37
2022-09-07T06:37
россия
индия
дальневосточный федеральный университет
в мире
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_90:0:3022:1649_1920x0_80_0_0_a088aff67656fadcd59ecf73ab2cc1f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Москва приветствует конструктивный вклад Индии в освоение Арктической зоны РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.По его словам, особенно перспективным является двустороннее сотрудничество по развитию инфраструктуры Северного морского пути, а также в области арктического судостроения, энергетики, науки, охраны окружающей среды."Приветствуем конструктивный вклад Индии в качестве наблюдателя Арктического совета, в котором Россия председательствует до мая следующего года", - отметил Корчунов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220901/indiya-1813627815.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784722775_0:0:2759:2069_1920x0_80_0_0_7b1969d54cb18c2cd3e1ec7374099ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, дальневосточный федеральный университет, в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Россия, Индия, Дальневосточный федеральный университет, В мире, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:37 07.09.2022
 
МИД: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России

Дипломат Корчунов: Москва приветствует вклад Индии в освоение Арктической зоны России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Москва приветствует конструктивный вклад Индии в освоение Арктической зоны РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Считаем Индию важным партнером в экономическом освоении Арктической зоны РФ. Позитивно оцениваем участие индийских компаний в разработке Ванкорского нефтегазового месторождения... Приветствуем интерес к проектам "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2". Заинтересованы во вхождении индийских партнеров и в другие проекты российской Арктики", - сказал он на полях ВЭФ в ходе дискуссии по теме "Глобальное влияние российской Арктики: возможности для Южной Азии".
По его словам, особенно перспективным является двустороннее сотрудничество по развитию инфраструктуры Северного морского пути, а также в области арктического судостроения, энергетики, науки, охраны окружающей среды.
"Приветствуем конструктивный вклад Индии в качестве наблюдателя Арктического совета, в котором Россия председательствует до мая следующего года", - отметил Корчунов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 09:12В мире
В Индии категорически отвергли требование США ввести санкции против России
 
РоссияИндияДальневосточный федеральный университетВ миреВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала