12:07 07.09.2022 (обновлено: 14:38 07.09.2022)
Путин назвал арест Западом имущества бизнесменов уроком для всех
Путин: российские бизнесмены не лишились бы имущества, если бы держали его в России
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уроком для всех арест на Западе имущества бизнесменов, отметив, что имел больше информации и предупреждал об этом.
"Я им в свое время говорил, что еще набегаетесь, защищая свои интересы. У них там чего-то арестовали, счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Это урок для всех... Я предупреждал. Не потому что я умнее, а потому что у меня информации больше", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
5 августа, 18:36Украина намерена конфисковать 903 объекта, принадлежащих России