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Путин назвал арест Западом имущества бизнесменов уроком для всех - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин назвал арест Западом имущества бизнесменов уроком для всех
Путин назвал арест Западом имущества бизнесменов уроком для всех - РИА Новости, 07.09.2022
Путин назвал арест Западом имущества бизнесменов уроком для всех
Президент России Владимир Путин назвал уроком для всех арест на Западе имущества бизнесменов, отметив, что имел больше информации и предупреждал об этом. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:07
2022-09-07T14:38
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
экономика
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уроком для всех арест на Западе имущества бизнесменов, отметив, что имел больше информации и предупреждал об этом."Я им в свое время говорил, что еще набегаетесь, защищая свои интересы. У них там чего-то арестовали, счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Это урок для всех... Я предупреждал. Не потому что я умнее, а потому что у меня информации больше", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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санкции в отношении россии, владимир путин, россия, экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Санкции в отношении России, Владимир Путин, Россия, Экономика, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
12:07 07.09.2022 (обновлено: 14:38 07.09.2022)
 
Путин назвал арест Западом имущества бизнесменов уроком для всех

Путин: российские бизнесмены не лишились бы имущества, если бы держали его в России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уроком для всех арест на Западе имущества бизнесменов, отметив, что имел больше информации и предупреждал об этом.
"Я им в свое время говорил, что еще набегаетесь, защищая свои интересы. У них там чего-то арестовали, счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Это урок для всех... Я предупреждал. Не потому что я умнее, а потому что у меня информации больше", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Санкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияЭкономикаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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