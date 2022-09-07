https://ria.ru/20220907/imuschestvo-1815082247.html

Путин назвал арест Западом имущества бизнесменов уроком для всех

Путин назвал арест Западом имущества бизнесменов уроком для всех - РИА Новости, 07.09.2022

Путин назвал арест Западом имущества бизнесменов уроком для всех

Президент России Владимир Путин назвал уроком для всех арест на Западе имущества бизнесменов, отметив, что имел больше информации и предупреждал об этом. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:07

2022-09-07T12:07

2022-09-07T14:38

санкции в отношении россии

владимир путин

россия

экономика

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815064657_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_ec54075c0bdcd87d9fc5e71a1c97aa51.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уроком для всех арест на Западе имущества бизнесменов, отметив, что имел больше информации и предупреждал об этом."Я им в свое время говорил, что еще набегаетесь, защищая свои интересы. У них там чего-то арестовали, счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Это урок для всех... Я предупреждал. Не потому что я умнее, а потому что у меня информации больше", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220805/konfiskatsiya-1807620060.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, владимир путин, россия, экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф)