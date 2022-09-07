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Параллельный импорт продлят на весь 2023 год, заявил Мантуров

Параллельный импорт продлят на весь 2023 год, заявил Мантуров - РИА Новости, 07.09.2022

Параллельный импорт продлят на весь 2023 год, заявил Мантуров

Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на весь 2023 год, возможность продления на 2024 год и последующие года не исключена, заявил журналистам... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:22

2022-09-07T05:22

2022-09-07T05:22

денис мантуров

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на весь 2023 год, возможность продления на 2024 год и последующие года не исключена, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.Мантуров также уточнил, что механизм продолжит работу в том же формате, что и ранее, то есть список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ.Насколько долго в стране может продолжиться механизм параллельного импорта, вице-премьер - глава Минпромторга РФ не уточнил. "Я бы не строил таких прогнозов. Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке", - пояснил он, отвечая на вопрос, ждать ли продления на 2024 год и последующие года.

https://ria.ru/20220804/import-1807277955.html

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Максим Горбачев

денис мантуров, россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)