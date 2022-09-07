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Параллельный импорт продлят на весь 2023 год, заявил Мантуров
Параллельный импорт продлят на весь 2023 год, заявил Мантуров - РИА Новости, 07.09.2022
Параллельный импорт продлят на весь 2023 год, заявил Мантуров
Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на весь 2023 год, возможность продления на 2024 год и последующие года не исключена, заявил журналистам... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:22
2022-09-07T05:22
2022-09-07T05:22
денис мантуров
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на весь 2023 год, возможность продления на 2024 год и последующие года не исключена, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.Мантуров также уточнил, что механизм продолжит работу в том же формате, что и ранее, то есть список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ.Насколько долго в стране может продолжиться механизм параллельного импорта, вице-премьер - глава Минпромторга РФ не уточнил. "Я бы не строил таких прогнозов. Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке", - пояснил он, отвечая на вопрос, ждать ли продления на 2024 год и последующие года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Денис Мантуров, Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Параллельный импорт продлят на весь 2023 год, заявил Мантуров
Глава Минпромторга Мантуров заявил, что параллельный импорт продлят на весь 2023 год
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на весь 2023 год, возможность продления на 2024 год и последующие года не исключена, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Решение такое подготовлено", - сказал он, отвечая на вопрос о продлении параллельного импорта на 2023 год.
Мантуров также уточнил, что механизм продолжит работу в том же формате, что и ранее, то есть список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ.
Насколько долго в стране может продолжиться механизм параллельного импорта, вице-премьер - глава Минпромторга РФ не уточнил. "Я бы не строил таких прогнозов. Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке", - пояснил он, отвечая на вопрос, ждать ли продления на 2024 год и последующие года.