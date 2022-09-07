https://ria.ru/20220907/ikra-1814988626.html
Солодов рассказал, стоит ли ожидать в этом году дефицита красной икры
Солодов рассказал, стоит ли ожидать в этом году дефицита красной икры - РИА Новости, 07.09.2022
Солодов рассказал, стоит ли ожидать в этом году дефицита красной икры
Масштабы потребления красной икры в России будут закрыты, несмотря на не очень удачную путину на Камчатке в этом году, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:02
2022-09-07T02:02
2022-09-07T02:02
экономика
владимир солодов
россия
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Масштабы потребления красной икры в России будут закрыты, несмотря на не очень удачную путину на Камчатке в этом году, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владимир Солодов."В этом году у нас небольшая путина. Если в прошлом году Камчатка добыла 450 тысяч тонн, в этом около 130 тысяч тонн - в 2,5 раза меньше. Однако мы понимаем, что значительная часть икры идет на экспорт. Кроме того, по нерке улов хороший в этом году, по кете - в соответствие с прогнозом, горбуша просела. Но я уверен, что масштабы потребления Российской Федерации будут закрыты", - сказал Солодов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220725/ikra-1804836422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владимир солодов, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Владимир Солодов, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Солодов рассказал, стоит ли ожидать в этом году дефицита красной икры
Губернатор Камчатского края Солодов заявил, что дефицита красной икры в России не будет