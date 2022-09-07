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Иена продолжила падение, обновив антирекорд 28-летней давности
Иена продолжила падение, обновив антирекорд 28-летней давности - РИА Новости, 07.09.2022
Иена продолжила падение, обновив антирекорд 28-летней давности
Японская национальная валюта продолжила падение на торгах в Токио, опустившись до нового антирекорда - 144 иены за доллар впервые с августа 1998 года. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:46
2022-09-07T07:46
2022-09-07T07:46
экономика
сша
япония
токио
федеральная резервная система сша
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ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Японская национальная валюта продолжила падение на торгах в Токио, опустившись до нового антирекорда - 144 иены за доллар впервые с августа 1998 года.Цена за доллар достигала 144,02 иены за доллар. Утром курс колебался на значениях 143,15 – 143,18 иены за доллар.Одним из новых поводов для снижения курса иены стали данные американской макростатистики, оказавшейся лучше прогнозов. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 56,9% с 56,7% в июле. Аналитики, напротив, ожидали его снижения. В целом доллар продолжают поддерживать ожидания по денежно-кредитной политике федрезерва США.Кроме того, фоном для падения иены является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике - федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.Федеральная резервная система (ФРС) США вновь подтвердила намерение повышать учётную ставку, в сентябре ожидается её увеличение ещё на 0,75 п.п. Повышение ставки позитивно для доллара. При этом растет и доходность американских госбондов. Япония же, напротив, продолжает придерживаться ультрамягкой монетарной политики: в июле японский центробанк в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, япония, токио, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Япония, Токио, Федеральная резервная система США
Иена продолжила падение, обновив антирекорд 28-летней давности
Японская валюта обновила антирекорд 28-летней давности, опустившись до 144 иены за доллар