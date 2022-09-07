https://ria.ru/20220907/iena-1815005084.html

Иена продолжила падение, обновив антирекорд 28-летней давности

Иена продолжила падение, обновив антирекорд 28-летней давности - РИА Новости, 07.09.2022

Иена продолжила падение, обновив антирекорд 28-летней давности

Японская национальная валюта продолжила падение на торгах в Токио, опустившись до нового антирекорда - 144 иены за доллар впервые с августа 1998 года. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:46

2022-09-07T07:46

2022-09-07T07:46

экономика

сша

япония

токио

федеральная резервная система сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/28678/07/286780704_0:211:1024:787_1920x0_80_0_0_3397f347687793d0b65fde31d0bdd682.jpg

ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Японская национальная валюта продолжила падение на торгах в Токио, опустившись до нового антирекорда - 144 иены за доллар впервые с августа 1998 года.Цена за доллар достигала 144,02 иены за доллар. Утром курс колебался на значениях 143,15 – 143,18 иены за доллар.Одним из новых поводов для снижения курса иены стали данные американской макростатистики, оказавшейся лучше прогнозов. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 56,9% с 56,7% в июле. Аналитики, напротив, ожидали его снижения. В целом доллар продолжают поддерживать ожидания по денежно-кредитной политике федрезерва США.Кроме того, фоном для падения иены является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике - федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.Федеральная резервная система (ФРС) США вновь подтвердила намерение повышать учётную ставку, в сентябре ожидается её увеличение ещё на 0,75 п.п. Повышение ставки позитивно для доллара. При этом растет и доходность американских госбондов. Япония же, напротив, продолжает придерживаться ультрамягкой монетарной политики: в июле японский центробанк в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%.

https://ria.ru/20220613/yena-1795053324.html

сша

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, япония, токио, федеральная резервная система сша