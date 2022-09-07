https://ria.ru/20220907/himars-1815286025.html

США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне

США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 07.09.2022

США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне

США продолжат снабжать Украину высокоточными боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T23:39

2022-09-07T23:39

2022-09-07T23:39

специальная военная операция на украине

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украина

министерство обороны сша

пентагон

рсзо himars

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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США продолжат снабжать Украину высокоточными боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль."Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", - сказал он, выступая на конференции.США передали украинским военным около 20 РСЗО HIMARS c управляемыми реактивными снарядами GMLRS, имеющими дальность около 80 километров.Каль сообщил, что о новой военной помощи в четверг может объявить шеф Пентагона Ллойд Остин. На авиабазе Рамштайн в Германии он обсудит с коллегами из десятков стран ход боевых действий на Украине и ее потребности в вооружениях и боеприпасах.

https://ria.ru/20220907/bayden-1815285173.html

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в мире, ллойд остин, сша, украина, министерство обороны сша, пентагон, рсзо himars