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США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне
США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 07.09.2022
США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне
США продолжат снабжать Украину высокоточными боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T23:39
2022-09-07T23:39
2022-09-07T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
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рсзо himars
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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США продолжат снабжать Украину высокоточными боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль."Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", - сказал он, выступая на конференции.США передали украинским военным около 20 РСЗО HIMARS c управляемыми реактивными снарядами GMLRS, имеющими дальность около 80 километров.Каль сообщил, что о новой военной помощи в четверг может объявить шеф Пентагона Ллойд Остин. На авиабазе Рамштайн в Германии он обсудит с коллегами из десятков стран ход боевых действий на Украине и ее потребности в вооружениях и боеприпасах.
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в мире, ллойд остин, сша, украина, министерство обороны сша, пентагон, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, США, Украина, Министерство обороны США, Пентагон, РСЗО HIMARS
США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне
Замглавы Пентагона Каль: США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS