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США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/himars-1815286025.html
США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне
США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 07.09.2022
США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне
США продолжат снабжать Украину высокоточными боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T23:39
2022-09-07T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
сша
украина
министерство обороны сша
пентагон
рсзо himars
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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США продолжат снабжать Украину высокоточными боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль."Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", - сказал он, выступая на конференции.США передали украинским военным около 20 РСЗО HIMARS c управляемыми реактивными снарядами GMLRS, имеющими дальность около 80 километров.Каль сообщил, что о новой военной помощи в четверг может объявить шеф Пентагона Ллойд Остин. На авиабазе Рамштайн в Германии он обсудит с коллегами из десятков стран ход боевых действий на Украине и ее потребности в вооружениях и боеприпасах.
https://ria.ru/20220907/bayden-1815285173.html
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в мире, ллойд остин, сша, украина, министерство обороны сша, пентагон, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, США, Украина, Министерство обороны США, Пентагон, РСЗО HIMARS
23:39 07.09.2022
 
США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS, заявили в Пентагоне

Замглавы Пентагона Каль: США продолжат снабжать Украину боеприпасами для HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США продолжат снабжать Украину высокоточными боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.
"Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", - сказал он, выступая на конференции.
США передали украинским военным около 20 РСЗО HIMARS c управляемыми реактивными снарядами GMLRS, имеющими дальность около 80 километров.
Каль сообщил, что о новой военной помощи в четверг может объявить шеф Пентагона Ллойд Остин. На авиабазе Рамштайн в Германии он обсудит с коллегами из десятков стран ход боевых действий на Украине и ее потребности в вооружениях и боеприпасах.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинСШАУкраинаМинистерство обороны СШАПентагонРСЗО HIMARS
 
 
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