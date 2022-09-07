https://ria.ru/20220907/gruziya-1814989862.html
Премьер Грузии обсудил с Боррелем перспективу вступления страны в ЕС
Премьер Грузии обсудил с Боррелем перспективу вступления страны в ЕС - РИА Новости, 07.09.2022
Премьер Грузии обсудил с Боррелем перспективу вступления страны в ЕС
Перспектива вступления Грузии в Евросоюз и обсуждение эффективных шагов, необходимых для предоставления статуса кандидата в члены ЕС, были основными вопросами,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:34
2022-09-07T02:34
2022-09-07T02:34
в мире
ираклий гарибашвили
жозеп боррель
грузия
брюссель
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости. Перспектива вступления Грузии в Евросоюз и обсуждение эффективных шагов, необходимых для предоставления статуса кандидата в члены ЕС, были основными вопросами, которые обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе, сообщает пресс-служба грузинского правительства.Премьер добавил, что правящие власти прикладывают все усилия для урегулирования политической ситуации страны, так как "политическая поляризация в Грузии является серьезным вызовом". Гарибашвили подчеркнул важность участия оппозиционных сил в процессе решения данной проблемы. Он также отметил необходимость "мощной поддержки и помощи Европейского союза" в процессе реализации масштабной программы реформ."Премьер выразил надежду, что, исходя из того, что Грузия стала частью политики расширения Евросоюза, финансовые инструменты распространятся и на Грузию", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220808/gruziya-1808044677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ираклий гарибашвили, жозеп боррель, грузия, брюссель, евросоюз
В мире, Ираклий Гарибашвили, Жозеп Боррель, Грузия, Брюссель, Евросоюз
Премьер Грузии обсудил с Боррелем перспективу вступления страны в ЕС
Премьер Грузии Гарибашвили обсудил с Боррелем перспективу вступления страны в ЕС
ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости. Перспектива вступления Грузии в Евросоюз и обсуждение эффективных шагов, необходимых для предоставления статуса кандидата в члены ЕС, были основными вопросами, которые обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе, сообщает пресс-служба грузинского правительства.
"Основными вопросами были перспективы вступления Грузии в Европейский союз и обсуждение эффективных шагов, которые необходимо предпринять для предоставления статуса. По словам премьера, европейская перспектива, которую Грузии предоставили в июне, является сильной мотивацией и огромной ответственностью", - сказано в заявлении.
Премьер добавил, что правящие власти прикладывают все усилия для урегулирования политической ситуации страны, так как "политическая поляризация в Грузии является серьезным вызовом". Гарибашвили подчеркнул важность участия оппозиционных сил в процессе решения данной проблемы. Он также отметил необходимость "мощной поддержки и помощи Европейского союза" в процессе реализации масштабной программы реформ.
"Премьер выразил надежду, что, исходя из того, что Грузия стала частью политики расширения Евросоюза, финансовые инструменты распространятся и на Грузию", - отмечает пресс-служба.