https://ria.ru/20220907/gruziya-1814989862.html

Премьер Грузии обсудил с Боррелем перспективу вступления страны в ЕС

Премьер Грузии обсудил с Боррелем перспективу вступления страны в ЕС - РИА Новости, 07.09.2022

Премьер Грузии обсудил с Боррелем перспективу вступления страны в ЕС

Перспектива вступления Грузии в Евросоюз и обсуждение эффективных шагов, необходимых для предоставления статуса кандидата в члены ЕС, были основными вопросами,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T02:34

2022-09-07T02:34

2022-09-07T02:34

в мире

ираклий гарибашвили

жозеп боррель

грузия

брюссель

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости. Перспектива вступления Грузии в Евросоюз и обсуждение эффективных шагов, необходимых для предоставления статуса кандидата в члены ЕС, были основными вопросами, которые обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе, сообщает пресс-служба грузинского правительства.Премьер добавил, что правящие власти прикладывают все усилия для урегулирования политической ситуации страны, так как "политическая поляризация в Грузии является серьезным вызовом". Гарибашвили подчеркнул важность участия оппозиционных сил в процессе решения данной проблемы. Он также отметил необходимость "мощной поддержки и помощи Европейского союза" в процессе реализации масштабной программы реформ."Премьер выразил надежду, что, исходя из того, что Грузия стала частью политики расширения Евросоюза, финансовые инструменты распространятся и на Грузию", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220808/gruziya-1808044677.html

грузия

брюссель

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Максим Горбачев

в мире, ираклий гарибашвили, жозеп боррель, грузия, брюссель, евросоюз