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В России пока не выявили случаев гриппа, заявила Попова - РИА Новости, 07.09.2022
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В России пока не выявили случаев гриппа, заявила Попова
В России пока не выявили случаев гриппа, заявила Попова - РИА Новости, 07.09.2022
В России пока не выявили случаев гриппа, заявила Попова
Случаев гриппа в России в этом сезоне пока нет, но это не обнадеживает, так как были периоды, когда грипп приходил в ноябре и был очень "злым", заявила в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:46
2022-09-07T12:09
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
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россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Случаев гриппа в России в этом сезоне пока нет, но это не обнадеживает, так как были периоды, когда грипп приходил в ноябре и был очень "злым", заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова."Нет, в Российской Федерации в этом году, в отличие от прошлого, когда мы уже в августе видели вспышечную заболеваемость, случаев гриппа пока нет", — сказала Попова.Глава Роспотребнадзора отметила, что это не обнадеживает, так как бывают разные периоды и ситуации, например, когда грипп приходил в ноябре и был очень "злым". ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Анны Поповой &gt;&gt;
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россия
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, россия, русский (остров), владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Россия, Русский (остров), Владивосток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ)
10:46 07.09.2022 (обновлено: 12:09 07.09.2022)
 
В России пока не выявили случаев гриппа, заявила Попова

Попова: случаев гриппа в России пока нет, но это не обнадеживает, он может прийти позже

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Случаев гриппа в России в этом сезоне пока нет, но это не обнадеживает, так как были периоды, когда грипп приходил в ноябре и был очень "злым", заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Нет, в Российской Федерации в этом году, в отличие от прошлого, когда мы уже в августе видели вспышечную заболеваемость, случаев гриппа пока нет", — сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора отметила, что это не обнадеживает, так как бывают разные периоды и ситуации, например, когда грипп приходил в ноябре и был очень "злым".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
Руководитель Роспотребнадзора главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:27
Попова: в России нет дополнительных инфекционных рисков из-за беженцев
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022РоссияРусский (остров)ВладивостокВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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