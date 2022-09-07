https://ria.ru/20220907/gripp-1815058882.html
В России пока не выявили случаев гриппа, заявила Попова
В России пока не выявили случаев гриппа, заявила Попова - РИА Новости, 07.09.2022
В России пока не выявили случаев гриппа, заявила Попова
Случаев гриппа в России в этом сезоне пока нет, но это не обнадеживает, так как были периоды, когда грипп приходил в ноябре и был очень "злым", заявила в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:46
2022-09-07T10:46
2022-09-07T12:09
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
россия
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Случаев гриппа в России в этом сезоне пока нет, но это не обнадеживает, так как были периоды, когда грипп приходил в ноябре и был очень "злым", заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова."Нет, в Российской Федерации в этом году, в отличие от прошлого, когда мы уже в августе видели вспышечную заболеваемость, случаев гриппа пока нет", — сказала Попова.Глава Роспотребнадзора отметила, что это не обнадеживает, так как бывают разные периоды и ситуации, например, когда грипп приходил в ноябре и был очень "злым". ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, россия, русский (остров), владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)
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10:46 07.09.2022 (обновлено: 12:09 07.09.2022)
В России пока не выявили случаев гриппа, заявила Попова
Попова: случаев гриппа в России пока нет, но это не обнадеживает, он может прийти позже