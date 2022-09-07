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Греф оценил уровень снижения ВВП России в 2022 году

Греф оценил уровень снижения ВВП России в 2022 году - РИА Новости, 07.09.2022

Греф оценил уровень снижения ВВП России в 2022 году

Российская экономика по итогам текущего года снизится примерно на 4,5%, поделился ожиданиями глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:32

2022-09-07T07:32

2022-09-07T07:40

экономика

герман греф

россия

русский (остров)

владивосток

сбербанк россии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего года снизится примерно на 4,5%, поделился ожиданиями глава Сбербанка Герман Греф.Ранее в июне он говорил, что Сбербанк ждет существенного спада экономики РФ по итогам текущего года и спада в 2023 году, а в 2024 году - выхода на рост."Если говорить о нашем прогнозе по макроэкономике, то на сегодняшний день наш прогноз по ВВП в этом году составляет примерно минус 4,5%. Это значительно более оптимистично, чем те прогнозы, которые складывались в начале кризисной ситуации", - сказал он журналистам в ходе онлайн-пресс-конференции в рамках ВЭФ.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития кризиса: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%.Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы. Так, например, Банк России теперь ждет спад ВВП страны в 2022 году на уровне 4-6%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале сентября заявил, что по итогам 2022 года снижение ВВП РФ составит 2,9%.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия

русский (остров)

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Максим Горбачев

экономика, герман греф, россия, русский (остров), владивосток, сбербанк россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)