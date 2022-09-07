https://ria.ru/20220907/gospodderzhka-1814874596.html

"Зонтичный" механизм увеличил число получателей господдержки в 10 раз

"Зонтичный" механизм увеличил число получателей господдержки в 10 раз - РИА Новости, 07.09.2022

"Зонтичный" механизм увеличил число получателей господдержки в 10 раз

За первый год работы механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП с его помощью получили кредиты на сумму свыше 180 миллиардов рублей более 21 тысячи... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:00

2022-09-07T07:00

2022-09-07T07:00

россия

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За первый год работы механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП с его помощью получили кредиты на сумму свыше 180 миллиардов рублей более 21 тысячи предпринимателей, сообщает пресс-служба института развития.Это стало рекордным показателем за все время работы Корпорации, число получателей господдержки увеличилось более чем в десять раз."Зонтичные" поручительства были запущены Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализацию механизма в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время "зонтичные" поручительства принимают 12 банков-партнеров. За первые шесть месяцев 2022 года с использованием этого инструмента выдано 13 тысяч кредитов компаниям более чем на 100 миллиардов рублей."Для нас принципиально важно, что на долю микро- и малого бизнеса пришлось 98% кредитов с господдержкой. При этом около 80% из них было выдано на оборотные цели, а около 27% кредитов получили представители обрабатывающей отрасли. Общеизвестно, что малые компании — нежелательные клиенты для банков. При этом 90% предприятий развиваются и работают за счет заемных средств. Как раз для того, чтобы увеличить шансы малых компаний на банковское финансирование под адекватные, а не потребительские ставки, ровно год назад мы запустили механизм "зонтичных" поручительств", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, выступая на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме.Он отметил, что это совершенно новая модель оказания гарантийной поддержки государства через Корпорацию МСП. "Зонтичные" поручительства работают быстрее за счет того, что выдаются в "одном окне" банка вместе с кредитом, и покрывают до 50% рисков."Наш механизм дает возможность снижать ставки по кредитам. В этом году на 1-1,5%. Каждый четвертый кредит пришелся на бизнес, который без "зонтичных" поручительств никогда бы не получил его. В Дальневосточном федеральном округе бизнес привлек 878 кредитов под "зонтичные" поручительства на общую сумму 8,1 миллиарда рублей. В топ-5 регионов вошли Приморский и Хабаровский края, республики Саха (Якутия) и Бурятия, а также Сахалинская область. Есть куда расти. И мы готовы активно подключаться и помогать", - сказал глава КМСП.

https://ria.ru/20220906/kredity-1814751734.html

https://ria.ru/20220831/servisy-1813193322.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, мсп банк