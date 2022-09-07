https://ria.ru/20220907/golosovanie-1815242546.html
В Госдуме считают, что Донбасс готов к голосованию
В Госдуме считают, что Донбасс готов к голосованию - РИА Новости, 07.09.2022
В Госдуме считают, что Донбасс готов к голосованию
Готовность для проведения всенародного голосования в Донбассе и на освобожденных территориях есть, как и обученные люди, и желание жителей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:45
2022-09-07T18:45
2022-09-07T18:45
специальная военная операция на украине
политика
алексей чепа
андрей турчак
единая россия
госдума рф
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_0:76:3138:1841_1920x0_80_0_0_779b7b5e467a08a1e435715d6286d500.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Готовность для проведения всенародного голосования в Донбассе и на освобожденных территориях есть, как и обученные люди, и желание жителей, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил провести всенародное голосование в Донбассе и на освобождённых территориях Украины в День народного единства, 4 ноября."Готовность для проведения голосования есть. Люди, обученные этому, тоже есть. Желание у людей есть", - подчеркнул политик.Говоря о словах Турчака, политик отметил, что его высказывание связано с желанием самих людей как можно быстрее провести голосование. "Заявление Турчака связано с желанием людей, проживающих на этих территориях, как можно быстрее провести это голосование. Люди ждали этого события восемь лет", - добавил парламентарий. Сам Чепа не исключил, что явка на голосовании может быть выше, чем на референдуме в Крыму в 2014 году."Активность будет очень большая, я в этом не сомневаюсь. Явка будет очень высокая, думаю, выше чем даже в Крыму, хотя там очень высокая явка была. Здесь, я думаю, еще выше будет", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220904/ugrozy-1814359413.html
https://ria.ru/20220826/referendumy-1812434907.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_57b7a314b3f8d940e30e46fcda92ba0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алексей чепа, андрей турчак, единая россия, госдума рф, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Алексей Чепа, Андрей Турчак, Единая Россия, Госдума РФ, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме считают, что Донбасс готов к голосованию
Депутат Чепа: в Донбассе есть готовность для проведения всенародного голосования