https://ria.ru/20220907/golosovanie-1815242546.html

В Госдуме считают, что Донбасс готов к голосованию

В Госдуме считают, что Донбасс готов к голосованию - РИА Новости, 07.09.2022

В Госдуме считают, что Донбасс готов к голосованию

Готовность для проведения всенародного голосования в Донбассе и на освобожденных территориях есть, как и обученные люди, и желание жителей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:45

2022-09-07T18:45

2022-09-07T18:45

специальная военная операция на украине

политика

алексей чепа

андрей турчак

единая россия

госдума рф

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_0:76:3138:1841_1920x0_80_0_0_779b7b5e467a08a1e435715d6286d500.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Готовность для проведения всенародного голосования в Донбассе и на освобожденных территориях есть, как и обученные люди, и желание жителей, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил провести всенародное голосование в Донбассе и на освобождённых территориях Украины в День народного единства, 4 ноября."Готовность для проведения голосования есть. Люди, обученные этому, тоже есть. Желание у людей есть", - подчеркнул политик.Говоря о словах Турчака, политик отметил, что его высказывание связано с желанием самих людей как можно быстрее провести голосование. "Заявление Турчака связано с желанием людей, проживающих на этих территориях, как можно быстрее провести это голосование. Люди ждали этого события восемь лет", - добавил парламентарий. Сам Чепа не исключил, что явка на голосовании может быть выше, чем на референдуме в Крыму в 2014 году."Активность будет очень большая, я в этом не сомневаюсь. Явка будет очень высокая, думаю, выше чем даже в Крыму, хотя там очень высокая явка была. Здесь, я думаю, еще выше будет", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220904/ugrozy-1814359413.html

https://ria.ru/20220826/referendumy-1812434907.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, алексей чепа, андрей турчак, единая россия, госдума рф, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр