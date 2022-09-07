https://ria.ru/20220907/germaniya-1815242243.html

В ФРГ усомнились в компетентности Хабека после неудобного вопроса по газу

В ФРГ усомнились в компетентности Хабека после неудобного вопроса по газу - РИА Новости, 07.09.2022

В ФРГ усомнились в компетентности Хабека после неудобного вопроса по газу

Газета Bild поставила под вопрос компетентность министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:44

2022-09-07T18:44

2022-09-07T19:06

экономика

роберт хабек

германия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Газета Bild поставила под вопрос компетентность министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями.Накануне телеканал ARD спросил у Хабека, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце этой зимы. Политик ответил, что банкротства не предвидятся, просто некоторые компании временно прекратят производство."То есть целые отрасли могут просто временно прекратить производство, но это не означает, что они разорятся? <…> Неужели наш федеральный министр экономики не имеет ни малейшего представления об экономике?" — говорится в материале, переведенном ИноТВ.Как отметил Bild, резкое увеличение стоимости энергии уже спровоцировало целую волну банкротств по всей стране. Предприятия заявляют о неплатежеспособности из-за огромного роста на закупку материалов и энергии, а также по причине значительного снижения продаж. У клиентов на фоне роста цен увеличивается неуверенность.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220901/evropa-1813286885.html

https://ria.ru/20220902/neft-1813897394.html

германия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, роберт хабек, германия, санкции в отношении россии, в мире