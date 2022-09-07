18:44 07.09.2022 (обновлено: 19:06 07.09.2022)
В ФРГ усомнились в компетентности Хабека после неудобного вопроса по газу
Bild усомнился в компетентности Хабека после отрицания волны банкротств в Германии
© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Газета Bild поставила под вопрос компетентность министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями.
Накануне телеканал ARD спросил у Хабека, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце этой зимы. Политик ответил, что банкротства не предвидятся, просто некоторые компании временно прекратят производство.
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"То есть целые отрасли могут просто временно прекратить производство, но это не означает, что они разорятся? <…> Неужели наш федеральный министр экономики не имеет ни малейшего представления об экономике?" — говорится в материале, переведенном ИноТВ.
Как отметил Bild, резкое увеличение стоимости энергии уже спровоцировало целую волну банкротств по всей стране. Предприятия заявляют о неплатежеспособности из-за огромного роста на закупку материалов и энергии, а также по причине значительного снижения продаж. У клиентов на фоне роста цен увеличивается неуверенность.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.