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В ФРГ усомнились в компетентности Хабека после неудобного вопроса по газу - РИА Новости, 07.09.2022
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В ФРГ усомнились в компетентности Хабека после неудобного вопроса по газу
В ФРГ усомнились в компетентности Хабека после неудобного вопроса по газу - РИА Новости, 07.09.2022
В ФРГ усомнились в компетентности Хабека после неудобного вопроса по газу
Газета Bild поставила под вопрос компетентность министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:44
2022-09-07T19:06
экономика
роберт хабек
германия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Газета Bild поставила под вопрос компетентность министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями.Накануне телеканал ARD спросил у Хабека, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце этой зимы. Политик ответил, что банкротства не предвидятся, просто некоторые компании временно прекратят производство."То есть целые отрасли могут просто временно прекратить производство, но это не означает, что они разорятся? &lt;…&gt; Неужели наш федеральный министр экономики не имеет ни малейшего представления об экономике?" — говорится в материале, переведенном ИноТВ.Как отметил Bild, резкое увеличение стоимости энергии уже спровоцировало целую волну банкротств по всей стране. Предприятия заявляют о неплатежеспособности из-за огромного роста на закупку материалов и энергии, а также по причине значительного снижения продаж. У клиентов на фоне роста цен увеличивается неуверенность.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220901/evropa-1813286885.html
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экономика, роберт хабек, германия, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Роберт Хабек, Германия, Санкции в отношении России, В мире
18:44 07.09.2022 (обновлено: 19:06 07.09.2022)
 
В ФРГ усомнились в компетентности Хабека после неудобного вопроса по газу

Bild усомнился в компетентности Хабека после отрицания волны банкротств в Германии

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Газета Bild поставила под вопрос компетентность министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями.
Накануне телеканал ARD спросил у Хабека, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце этой зимы. Политик ответил, что банкротства не предвидятся, просто некоторые компании временно прекратят производство.
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"То есть целые отрасли могут просто временно прекратить производство, но это не означает, что они разорятся? <…> Неужели наш федеральный министр экономики не имеет ни малейшего представления об экономике?" — говорится в материале, переведенном ИноТВ.
Как отметил Bild, резкое увеличение стоимости энергии уже спровоцировало целую волну банкротств по всей стране. Предприятия заявляют о неплатежеспособности из-за огромного роста на закупку материалов и энергии, а также по причине значительного снижения продаж. У клиентов на фоне роста цен увеличивается неуверенность.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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