https://ria.ru/20220907/germaniya-1814989663.html

СМИ: в Германии могут обанкротиться ряд муниципальных служб

СМИ: в Германии могут обанкротиться ряд муниципальных служб - РИА Новости, 07.09.2022

СМИ: в Германии могут обанкротиться ряд муниципальных служб

Ряд муниципальных служб Германии могут обанкротиться из-за энергетического кризиса, сообщает портал Euractiv. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T02:28

2022-09-07T02:28

2022-09-07T02:28

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ряд муниципальных служб Германии могут обанкротиться из-за энергетического кризиса, сообщает портал Euractiv."Муниципальные службы с большой тревогой наблюдают за резким ростом закупочных цен на электроэнергию", - приводит портал слова представителя немецкой ассоциации местных коммунальных служб (VKU). С ростом цен на энергоносители увеличиваются стартовые затраты на торговлю энергией, а ранее заключенные дешевые контракты не будут длиться вечность. "Худшее еще впереди", - сказал источник из муниципальной службы Euractiv.Службы, которые на местном уровне поставляют газ, воду и электричество, нуждаются в "щите", утверждает представитель VKU. Однако представитель минэкономики ФРГ заявил Euractiv, что помощь будет оказана только тогда, когда в этом заинтересовано правительство, и искомая цель не может быть достигнута другими способами.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/kitay-1814962918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, германия, в мире