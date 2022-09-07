https://ria.ru/20220907/germaniya-1814989663.html
СМИ: в Германии могут обанкротиться ряд муниципальных служб
СМИ: в Германии могут обанкротиться ряд муниципальных служб - РИА Новости, 07.09.2022
СМИ: в Германии могут обанкротиться ряд муниципальных служб
Ряд муниципальных служб Германии могут обанкротиться из-за энергетического кризиса, сообщает портал Euractiv. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:28
2022-09-07T02:28
2022-09-07T02:28
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ряд муниципальных служб Германии могут обанкротиться из-за энергетического кризиса, сообщает портал Euractiv."Муниципальные службы с большой тревогой наблюдают за резким ростом закупочных цен на электроэнергию", - приводит портал слова представителя немецкой ассоциации местных коммунальных служб (VKU). С ростом цен на энергоносители увеличиваются стартовые затраты на торговлю энергией, а ранее заключенные дешевые контракты не будут длиться вечность. "Худшее еще впереди", - сказал источник из муниципальной службы Euractiv.Службы, которые на местном уровне поставляют газ, воду и электричество, нуждаются в "щите", утверждает представитель VKU. Однако представитель минэкономики ФРГ заявил Euractiv, что помощь будет оказана только тогда, когда в этом заинтересовано правительство, и искомая цель не может быть достигнута другими способами.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, в мире
СМИ: в Германии могут обанкротиться ряд муниципальных служб
Euractiv: в ФРГ из-за энергетического кризиса могут обанкротиться ряд муниципальных служб
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ряд муниципальных служб Германии могут обанкротиться из-за энергетического кризиса, сообщает портал Euractiv.
"Муниципальные службы с большой тревогой наблюдают за резким ростом закупочных цен на электроэнергию", - приводит портал слова представителя немецкой ассоциации местных коммунальных служб (VKU). С ростом цен на энергоносители увеличиваются стартовые затраты на торговлю энергией, а ранее заключенные дешевые контракты не будут длиться вечность. "Худшее еще впереди", - сказал источник из муниципальной службы Euractiv.
Службы, которые на местном уровне поставляют газ, воду и электричество, нуждаются в "щите", утверждает представитель VKU. Однако представитель минэкономики ФРГ заявил Euractiv, что помощь будет оказана только тогда, когда в этом заинтересовано правительство, и искомая цель не может быть достигнута другими способами.
"Законного права на стабилизацию нет; решения должны приниматься в индивидуальном порядке", - цитирует портал представителя ведомства.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.